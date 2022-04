Nach sieben Jahren stellen Percha und Perchting wieder Maibaum auf

Von: Laura Forster

Teilen

Alte und neue Burschen und Madl kommen jeden Abend zur Perchaer Wachhütte. Nachwuchsprobleme habe der Verein keine, sagt Oberbursch Leonhard Fersch (4.v.l. hinten). © Privat

Die Burschenvereine in Perchting und Percha stellen heuer zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder einen Maibaum auf – die einen per Hand, die anderen mit einem Kran. Danach ist in beiden Ortsteilen eine kleine Feier geplant. Unter den Mitgliedern ist die Freude bereits groß.

Perchting/Percha – Der Burschen-Bauwagen steht, der Baum liegt und wird bewacht, und die Vorbereitungen auf das Maifest laufen in Perchting und Percha auf Hochtouren. „Die Leute haben richtig Lust“, sagt Leonhard Fersch, Oberbursch des Burschenvereins Percha. Kein Wunder, seit 2015 wurde in beiden Ortsteilen kein Maibaum mehr aufgestellt.

Die Perchaer haben ihren 30 Meter langen Stamm – ein Geschenk eines ansässigen Unternehmers – vor knapp zwei Wochen am 2. April in den Ort geholt. Der Bauwagen, den die Burschen vor zwei Jahren gekauft und selbst ausgebaut haben, steht bereits einige Zeit auf dem Gelände des Landgasthofs zum Brückenwirt an der Berger Straße. „Es ist jeden Abend was los“, sagt der 22-Jährige. „Viele bekannte Gesichter kommen zur Wachhütte. Wir haben auch einige neue junge Leute dazubekommen. Ein Nachwuchsproblem haben wir Gott sei dank nicht.“ Bis zum Maifest veranstalten Fersch und die rund 30 Mitglieder noch einige Partys. „Am kommenden Samstag ist Goaßmaßwach und am 24. April Frühschoppen mit bayerischer Musik“, sagt der Oberbursch.

In Perchting und Percha findet dieses Jahr wieder ein Maifest statt

Aufgestellt wird der Baum am 30. April mit einem Kran auf dem Gelände an der Buchhofstraße, eine kleine Feier soll am 1. Mai stattfinden. „Wir rechnen mit maximal 200 Personen. Es gibt Bier und Weißwürste“, sagt Fersch. Bei schlechtem Wetter wird das Fest in die Mehrzweckhalle verlegt.

Am selben Tag feiern auch die Nachbarburschen aus Perchting. Sie stellen ihren Baum am 1. Mai ab neun Uhr morgens mit der Hand auf. „Da sind wir eine der wenigen im Umkreis“, sagt Oberbursch Thomas Ludwig stolz. Etwa eineinhalb Stunden später beginnt dann in Perchting das Maifest. „Es soll alles ungezwungen sein. Die Stadtkapelle wird spielen und es wird Starnberger Bier ausgeschenkt“, sagt Ludwig. In der Pöckinger Straße will der Burschenverein ein kleines Zelt aufstellen – „falls das Wetter schlecht werden sollte“. Außerdem wird die Straße bestuhlt. Bis in die Nacht soll das Fest allerdings nicht gehen, sondern am Abend enden. „Jeder ist gerne gesehen“, sagt Ludwig.

Die Perchtinger Burschen haben ihren Baum vergangenen Samstag aus dem Wald geholt. © Privat

Auch die Perchtinger Burschen und Madl fiebern der Wachhüttenzeit und dem Maifest schon monatelang entgegen. „Wir haben eine lange Durststrecke hinter uns“, sagt der Oberbursch. „In den vergangenen Jahren hat natürlich was gefehlt. Umso größer ist jetzt die Freude, dass nach sieben langen Jahren wieder ein weißblauer Baum in der Ortsmitte aufgestellt wird.“

Dass die Motivation bei den Einheimischen da ist, hat Ludwig auch beim Baum-Einholen gemerkt. Vergangenen Samstag war es soweit. Der bereits im Wald gehobelte Baum wurde mit der Unterstützung von Traktor und Bagger zwei Kilometer weit zur Burschenhütte an der Gartenstraße/Pöckinger Straße gebracht. „Jetzt heißt es, gut auf den Baum aufzupassen“, sagt Ludwig. Recht hat er, heuer sind einige Maibaumdiebe in der Region unterwegs (wir berichteten).