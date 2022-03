Pionierarbeit im Bereich Energie: Landkreis ehrt Preisträger

Von: Laura Forster

Können stolz auf sich sein: die Preisträger des Energiepreises 2021 (v.l.) Tanja Schmalzl, Stefan Geissler und Karin Schneider von der Bauherrengemeinschaft M5, Bergs Bürgermeister Rupert Steigenberger, der die Urkunde für den verhinderten Martin Schröferl entgegennahm, sowie Stefan, Rupert und Josef Pfisterer von der Schreinerei Pfisterer mit Landrat Stefan Frey. © Andrea jaksch

Das Thema Energie beschäftigt derzeit nahezu jeden Landkreisbürger. Am Mittwochabend hat Landrat Stefan Frey vorbildliche Projekte im Bezug auf Klimaschutz und Energiewende mit einem Preis geehrt.

Landkreis – Aktueller könnte die Thematik nicht sein: „Die Energiewende ist in aller Munde. Spätestens seit dem Ukrainekrieg ist der Anlass zum Umdenken da“, eröffnete Landrat Stefan Frey am Mittwochabend im Sitzungssaal des Landratsamtes die Preisverleihung des zehnten Energiepreises. „Es ist erschreckend, wie abhängig wir vom russischen Öl sind.“ Wie präsent und wichtig das Thema Energie derzeit ist, zeigen auch die nicht still stehenden Telefone von Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer und Energie- und Umweltberater Herbert Schwarz im Landratsamt. „Wir werden derzeit überrollt“, sagte Schwarz. „Es ist alles zwar etwas viel, aber das ist genau der Schwung, den wir brauchen. Die Energiekrise geht zwar vorbei, doch die Klimakrise bleibt, wenn wir nichts ändern.“

Der Landkreis versuche bereits, bei neuen Projekten wie dem Gymnasium und dem geplanten Krankenhaus in Herrsching, aber auch beim Anbau des Landratsamtes in Starnberg auf den Einsatz von erneuerbaren Energien zu achten. „Die öffentliche Hand leistet schon ihren Beitrag, nun muss die Energiewende auch in den privaten Haushalten ankommen“, sagte Frey. Die 19 Bewerbungen für den Energiepreis, die in den vergangengen Monaten beim Landratsamt eingegangen sind, seien ein positives Beispiel für alle Bürger. „Jeder Einzelne leistet mit seinem Projekt oder seiner Initiative Pionierarbeit.“

Energiepreis des Landkreises: Jury bei Finalisten zu Besuch

Im Februar hatte die Jury, bestehend aus Anderer-Hirt, Schwarz, Dorothea Burger, Andreas Lechermann, Dr. Wolfgang Weber-Guskar, Marlene Greinwald, Rupert Steigenberger und Herbert Fischer, die Finalisten besucht. „Es ist uns wirklich nicht leicht gefallen, eine Entscheidung zu treffen. Sie alle sind Vorbilder für die Gesellschaft“, sagte Anderer-Hirt.

Die zwei ersten Plätze gingen nach Berg an die Schreinerei Pfisterer und an Martin Schröferl, den dritten Preis überreichte Frey der Bauherrengemeinschaft M5 aus Wörthsee (siehe Kästen). Die Grund- und Mittelschule Herrsching wurde für ihre Weltschutzwochen mit einer Sonderauszeichnung geehrt, ebenso wie die Initiative „unser klima.jetzt – Kino & Klima“ von Dr. Alexander und Anne Eichenberger aus Seefeld. Den vier Finalisten, die es nicht auf das Siegertreppchen geschafft hatten, überreichte der Landrat eine Urkunde und einen Geschenkkorb. Das sind die Gemeindewerke Gilching mit ihrer Interims-Heizzentrale auf Pelletbasis, Anton Dosch aus Gilching mit der größten Aufdach-PV-Anlage im Landkreis, die Energiegenossenschaft Fünfseenland mit einem Biomasseheizwerk und einem Nahwärmenetz sowie Gabriele Ammann und Sepp Ballauf aus Berg mit ihrem Einfamilienhaus. lf