Wer kennt das Bild „Die Kartenspieler"? - Todestag des Malers Hans Jakob Mann jährt sich

Von: Laura Forster

Der Künstler Hans Jakob Mann schuf zu Lebzeiten, Bilder wie etwa „Die Kartenspieler“. Seine Frau Ilse war ihm immer eine große Unterstützung. © privat

Der Todestag des Porträtmalers Hans Jakob Mann jährt sich am 18. März zum 55. Mal. Er hat zu Lebzeiten über 500 Gemälde angefertigt.

Starnberg/Pöcking – Zahlreiche Porträts und Gemälde hat der Künstler Hans Jakob Mann, der seine letzten Jahre in einem Atelierhaus in Pöcking verbrachte, bis er 1968 nach einem Sturz unerwartet im Alter von 81 Jahren starb, geschaffen. Darunter auch das Bild „Die Kartenspieler“, das 1961 zusammen mit anderen Werken als letzte große Serie entstand. Das Besondere: Das Gemälde ist nicht, wie ein Großteil der Porträts in Manns Zuhause entstanden, sondern im heute denkmalgeschützten Lochmannhaus in Starnberg, das Teil des Museums Starnberger See ist.

Museum Starnberger See zeigt Interesse am Original des Bildes „Die Kartenspieler“ von Hans Jakob Mann

Das Bild zeigt drei Männer an einem Holztisch beim Kartenspielen und Biertrinken. Im Hintergrund ist ein großer Kachelofen zu sehen. Die Farben sind unbekannt, da Tochter Rosemarie Mann-Stein, die am Sonntag 80. Jahre alt wird, nur eine Kopie des Originals hat. Wer der Besitzer des Gemäldes ist, weiß die Leiterin des Kaiserin-Elisabeth-Museums in Possenhofen nicht. Dafür hat sie mit der Hilfe von Willi Großer, langjähriger Heimatpfleger, einiges über die abgebildeten Personen in Erfahrung bringen. Ganz links sitzt Theodor Huber, der als Postillon bei der Post eine weiß-blaue Uniform trug, daneben mit Brille befindet sich Adolf Lustig, der laut Mann-Stein auf dem Friedhof der Starnberger Kirche St. Joseph beerdigt wurde. Weiteres zu seiner Person ist unbekannt. Der Letzte im Bunde ist Xaver Wimmer. Er hatte ein Transportunternehmen und beförderte mit einem Pferdegespann Koffer für Fahrgäste vom Bahnhof weg und zum Bahnhof hin. „Ich würde gerne mehr über die drei Männer und die Entstehung des Bildes wissen“, sagt Mann-Stein.

Das Bild „Die Kartenspieler“ von 1961 von Maler Hans Jakob Mann. © privat

Auch das Museum Starnberger See hat Interesse an dem Gemälde. „Allein der motivische Bezug macht es zu einem besonderen Fundstück“, so Museumsleiter Benjamin Tillig. Das Bild gilt als Anhaltspunkte zur Einrichtung der Stube im Lochmannhaus und der Sammlungslage im Museum zur Zeit seiner Entstehung. „Bevorzugt gilt unser Interesse natürlich dem Original, und wir sind für jeden Hinweis dankbar, der uns alle der Auffindung näher bringt“, so Tillig. Eine qualitativ hochwertige Reproduktion sei aber auch schon sehr hilfreich.

Hans Jakob Mann zeichnete über 500 Porträts und Genrebilder - auch von bekannten Persönlichkeiten

Zu seinem 55. Todestag – am Samstag, 18. März, – soll an das Leben und das Wirken des Künstlers erinnert werden. Der 1887 in Mainz geborene Mann kann nach den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs zusammen mit seiner Frau Ilse und den Kindern Rosemarie und Klaus nach Holzhausen am Ammersee. . In dem kleinen Ort hatten sich bereits verschiedene Maler und Bildhauer zur Künstlergemeinschaft „Scholle“ zusammengeschlossen. Bis 1959 lebte die Familie im Haus des verstorbenen Malers Walter Georgi, danach zog sie in ein neu gebautes Atelierhaus nach Pöcking. Bis zu seinem plötzlichen, unerwarteten Tod schuf Mann rund 500 Porträts und Genrebilder, unter anderem von der Pianistin Elly Ney, dem ehemaligen Ministerpräsidenten Hans Ehard und Antonia Kronprinzessin von Bayern. Auch ein Porträt des ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss war geplant, dieser entschied sich letztendlich jedoch für einen anderen Künstler.

Obwohl Mann nach der Schulzeit eine Schreinerlehre und kaufmännische Ausbildung als Grundausbildung für die väterliche Möbelfabrik absolvierte, wurde ihm mit 21 Jahre klar, dass er die Künstlerlaufbahn einschlagen möchte. Sein Vater unterstützte ihn und ermöglichte ihm, an der Kunstakademie in München zu studieren. Es folgten Aufenthalte in Paris, Rom und Florenz.

Rund eine Woche dauerte es, bis ein Porträtgemälde fertig war. Wichtig war Mann dabei das Wesen der meist besonderen und bekannten Persönlichkeiten emotional zu erfassen und in sprechende Bilder zu übersetzen. Wie kaum ein anderer legte er großen Wert auf die Ausdruckskraft der Hände.

Wer weiß was? Wer Infos zum Gemälde „Die Kartenspieler“ hat, kann sich gerne an die Redaktion unter redaktion@starnberger-merkur.de wenden.