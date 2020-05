Polizei beendet Grillparty im Münchener Ruder- und Segelverein

Die Starnberger Polizei hat eine private Grillparty auf dem Gelände des Münchener Ruder- und Segelvereins beendet. Gastgeber der verbotenen Feier war der neue Wirt des Vereinslokals.

Starnberg – Für den Münchener Ruder- und Segelverein ist es eine äußerst unangenehme Angelegenheit, für die Polizei „ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich schweren Herzens an die notwendigen Regeln halten“, und für den Wirt des Vereinslokals wohl ein teurer Spaß: Am Freitag gegen 17 Uhr wurde die Polizei informiert, dass auf dem Gelände des MRSV am Unteren Seeweg in Starnberg eine große Grillparty stattfinde. Als die Beamten dort mit zwei Streifenwagen ankamen, saßen auf der Terrasse der Klubgaststätte zehn Erwachsene und drei Kinder an einem großen Tisch in lustiger Runde zusammen, „aßen gegrillte Speisen und tranken sowohl alkoholische als auch antialkoholische Getränke“, wie es im Bericht der Polizeiinspektion Starnberg heißt. Die Feiernden trugen weder Mundschutz noch beachteten sie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter. Der konnte „bei den Stuhl an Stuhl sitzenden Personen in keiner Weise eingehalten“ werden, schreibt Polizeihauptkommissar Kai Motschmann.

Den Ausreden der Ertappten, die sich laut Polizei sehr uneinsichtig verhielten, schenkten die Beamten keinen Glauben. Angeblich habe es sich um ein erlaubtes Geschäftsessen gehandelt, weil die Personen gewerblich beim Herrichten des Vereinsrestaurants helfen würden. Außerdem sei die Gesellschaft eine große Patchworkfamilie. Beim Überprüfen der Personalien stellte sich allerdings heraus, dass die Feiernden in zehn verschiedenen Hausständen gemeldet sind. Gegen die zehn erwachsenen Personen wurde entsprechend Anzeige erstattet.

Markus Vogt, Vorsitzender des MRSV „Bayern“, bestätigte den Vorfall gestern gegenüber dem Starnberger Merkur. „Wir werden das intern klarstellen“, sagte Vogt. Mit dieser Aktion habe der erst vor Kurzem neu engagierte Wirt „eine Grenze überschritten“. Der Gastronom habe „nicht nur eine große Unsensibilität gezeigt“, sondern sich auch gegen vereinsinterne Regeln hinweggesetzt. Denn: „Bis zum 17. Mai ist es all unseren Mitgliedern verboten, das Vereinsgrundstück zu betreten“, erklärt Vogt. Dieses Verbot gelte selbstverständlich auch für den Wirt, außer er arbeite, „um die Gaststätte für den Zeitpunkt der Wiedereröffnung fit zu machen“. Vogt und seine Vorstandsmitglieder haben den Wirt bereits zur Rede gestellt, der sich auch für sein Fehlverhalten entschuldigt habe. Dennoch sollen noch mehrere Gespräche mit ihm folgen, „schließlich muss da ein Vertrauensverhältnis da sein“.