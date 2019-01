Polizei sucht Unfallfahrer von der Hanfelder Straße

Bei einem Unfall auf der Hanfelder Straße sind am Samstagnachmittag zwei Autos erheblich beschädigt worden. Nach dem möglichen Verursacher wird gesucht.

Starnberg – Keine Verletzten, aber erheblicher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Samstag gegen 15 Uhr auf der Hanfelder Straße. Ein 18 Jahre alter Fahranfänger aus Starnberg fuhr mit einem blauen Hyundai in Richtung Stadtmitte. In einer leichten Linkskurve oberhalb des Klinikums kam ihm seinen Angaben zufolge ein dunkles Fahrzeug entgegen. Dieses Auto soll dabei soweit auf die Gegenfahrbahn geraten sein, dass der 18-Jährige nach rechts habe ausweichen müssen und ungebremst mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW Golf kollidierte, berichtet die Polizei. Der Hyundai und der VW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Polizei sucht nun den mutmaßlichen Unfallverursacher, der sich nicht um seine Pflichten kümmerte, sondern weiter stadtauswärts fuhr. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die PI Starnberg unter Telefon (0 81 51) 36 40 entgegen.