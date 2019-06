Provisorische Kreuzung wieder Thema im Ausschuss

Die einen ärgern sich, die anderen finden es gut: die provisorische Verkehrsregelung an der Kreuzung Leutstettener, Kaiser-Wilhelm- und Josef-Jägerhuber-Straße. Wer Verbesserungsvorschläge hat, kann diese per E-Mail ans Rathaus schicken.

Starnberg – Die provisorische Verkehrsregelung an der Kreuzung Leutstettener, Kaiser-Wilhelm- und Josef-Jägerhuber-Straße ist insbesondere unter Autofahrern nach wie vor ein Thema – manche finden sie gut, manche finden sie schlecht. Seit wenigen Tagen steht direkt an der Kreuzung eine Infotafel der Stadt. Darauf ist zu lesen, dass das Provisorium der Verbesserung der Verkehrssicherheit durch breitere Gehwege und kürzere, barrierefreie Querungsmöglichenkeiten diene. Provisorisch deswegen, weil die Stadt erst die Auswirkungen auf den Verkehr beobachten und dokumentieren will. Wer Hinweise oder Vorschläge hat, kann diese per E-Mail ans Rathaus schicken: Strassen-Landschaftsbau@starnberg.de.

Stadträte sind dieser Aufforderung bereits gefolgt, lange bevor sie auf dem Schild stand. Zuletzt forderte Angelika Kammerl (Parteifreie), den Versuch abzubrechen; unter anderem, weil größere Fahrzeuge rangieren müssten (wir berichteten). Darüber wird in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Mobilität des Stadtrats am kommenden Mittwoch, 26. Juni, ab 18 Uhr im Kleinen Saal der Schlossberghalle beraten. Die Sitzung ist öffentlich. Im Rathaus sind einige Rückmeldungen eingegangen, zumeist positiv zum Umbau. Die Polizei hat weniger ein Problem, Busfahrer hingegen sind nicht so sehr begeistert. Allerdings hatten Busse auch schon vorher öfter Probleme, um die Kurve zu kommen.