Rathaus öffnet wieder – Es gelten strenge Regeln

Das Starnberger Rathaus und das Starnberger Wasserwerk öffnen an diesem Montag wieder für den Parteiverkehr. Bürger können persönliche Termine ausmachen, müssen sich jedoch an Regeln halten.

Starnberg – Das Starnberger Rathaus und das Wasserwerk öffnen am kommenden Montag, 27. April, nach mehrwöchiger Schließung wieder für den Parteiverkehr – wenn auch unter strengen Hygienevorgaben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt.

Bei ihrem Schritt beruft sich die Verwaltung auf einen Beschluss der Staatsregierung vom 16. April, wonach die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen angepasst und einige maßvolle Lockerungen zugelassen werden können. „Infolgedessen ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, das Rathaus wieder zu öffnen“, erklärt Rathaussprecherin Sarah Buckel. Persönliche Termine können von Montag an telefonisch unter Telefon (0 81 51) 77 20 oder per E-Mail an stadtverwaltung@starnberg.de vereinbart werden.

Starnberg: Hygienemaßnahmen im Rathaus

Um die gebotenen Hygienemaßnahmen einhalten zu können, finden die Termine anschließend aber nicht in den Büroräumen statt, sondern im Kleinen Saal der Schlossberghalle. „Dort wurden fünf Arbeitsplätze eingerichtet, die sowohl den Regeln des Infektions- als auch des Datenschutzes entsprechen“, erklärt Buckel. .„Dazu wurde im Foyer der Schlossberghalle ein Wartebereich eingerichtet.“

„Zum Schutz vor Ansteckung sind alle Besucherinnen und Besucher verpflichtet, alleine (sofern möglich) und mit geeignetem Mund-Nasen-Schutz (Maske, Schal o.ä.) zum vereinbarten Termin zu erscheinen. Für Besucher ohne Termin und ohne Mund-Nasen-Schutz kann kein Einlass gewährt werden“, betont Bürgermeisterin Eva John.

Starnberger Rathaus: Lockerung in der Corona-Krise

Wie bisher stehen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung für Anliegen, die nicht zwingend einen persönlichen Kontakt erfordern, per Telefon, E-Mail oder Fax von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 Uhr zur Ver-fügung.

Auch Kunden des Wasserwerks können von Montag an wieder persönliche Termine vereinbaren, und zwar unter Telefon (0 81 51) 55 51 00 oder per E-Mail an die Adresse wasserwerk@starnberg.de. Auch dort besteht weiterhin die Möglichkeit, per Telefon, E-Mail oder Fax mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Die Zeiten sind identisch mit denen der Stadtverwaltung.

