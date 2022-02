Ein Haus voller Schätze - Ateliers des Malers Richard Lipps öffnet am Sonntag seine Türen

Kunstwerke von der Decke bis in den Keller: Am kommenden Sonntag können sich Interessierte das Atelier des Malers Richard Lipps anschauen. Gerd Holzheimer und Elisabeth Carr von den Kunsträumen am See, Hans Lipp, Urgroßneffe des Malers, und Benjamin Tillig, Leiter des Heimatmuseums (v.l.), freuen sich über jeden Besucher. © Dagmar Rutt

Einen einmaligen Blick in eine künstlerische Schatztruhe – das ist am kommenden Sonntag möglich. Die Türen des Ateliers des Malers Richard Lipps an der Possenhofener Straße öffnen sich im Rahmen des literarischen Herbstes für die Öffentlichkeit.

Starnberg – Wer von Starnberg kommend, regelmäßig die Possenhofener Straße Richtung Süden fährt, der mag sich schon so manches Mal gefragt haben, welches Geheimnis sich hinter den großen Atelierfenstern an dem Haus mit der Nummer 21 verbirgt – nun wird es gelüftet. Elisabeth Carr und Gerd Holzheimer von den Kunsträumen am See haben im Rahmen des literarischen Herbstes die Familie Lipp gebeten, die Räume einen Tag lang für die Öffentlichkeit einsehbar zu machen. Nachdem die Corona-Pandemie dies im vergangenen Herbst unmöglich gemacht hat, ist es nun endlich soweit. Die Türen öffnen sich am kommenden Sonntag. Laut der Kunstgestalterin ähnelt das Atelier einer Schatztruhe.

„Ich habe schon immer geahnt, dass sich hinter den riesigen Atelierfenstern meines Nachbarn etwas besonderes verbirgt“, erzählt Elisabeth Carr, die es zu schätzen weiß, dass der Urgroßneffe des Malers Richard Lipps, Hans Lipp, das Künstleratelier für die Öffentlichkeit öffnet. Der Jurist im Ruhestand lebt noch nicht lange in dem Haus seines Urgroßonkels, das bis heute zum Großteil unverändert ist.

Richard Lipps war Kunstschüler in Düsseldorf, Dresden und München

Richard Lipps wurde am 26. Oktober 1857 als Sohn eines Bauingenieurs geboren. Zunächst studierte er Maschinenbau und war einige Jahre als Techniker tätig, bevor er sich für die Kunst entschied und sich in Dresden, Düsseldorf und München ausbilden ließ. Die Kunstakademie Düsseldorf besuchte er von 1880 bis 1882. Dort waren Hugo Crola, Heinrich Lauenstein und Peter Janssen der ältere seine Lehrer, wichtige Vertreter der Düsseldorfer Malerschule, einer international ausstrahlenden Künstlerbewegung, von der bedeutende Impulse für die deutsche und europäische Malerei ausgingen. 1885 ließ sich Lipps in München nieder, damals eines der wichtigsten europäischen Kunstzentren, das von jungen Künstlern aus aller Welt aufgesucht wurde. Lipps schloss das Studium in München mit der Kopie des Bildes „Die Briefeleserin am offenen Fenster“ von Jan Vermeer erfolgreich ab. Das Bild ist noch erhalten und im Hause Lipps zu sehen.

Ein Hof in Südtirol: Entstanden ist das Gemälde um 1900, so wie viele der Bilder von Richard Lipps aus Italien. © mm

1897 zog der Naturfreund Richard Lipps in das damals noch ländliche Starnberg, wo er das Haus an der Possenhofener Straße 21 errichtet hatte. Der Entwurf kam von dem bekannten Architekten Carl Lemmes, der aus dem saarländischen Industrieort Neunkirchen stammte, in München arbeitete und unter anderem die evangelische Christuskirche in Landshut erbaute. Im Laufe der Jahre verzierte der Künstler das Haus mit zahlreichen und kunstvollen Schnitzereien, die er selbst fertigte. Er war Mitglied des ersten Vorstands des Museumsvereins Starnberg und bewies so Engagement für seine neue Heimat. Privat lebte er aber eher zurückgezogen. Lipps blieb sein Leben lang unverheiratet, seinen Haushalt organisierte die jüngere Schwester Käthe, „Tante Käthchen“, die die Belle Etage bewohnte. Beide Geschwister sind auf dem Hanfelder Friedhof begraben.

Starnberger Maler Richard Lipps reiste vor allem nach Österreich und Italien

Die Malerei des Künstlers wird der Münchner Schule der Jahrhundertwende zugeordnet. Lipps schickte seine Werke mit mediterranen Motiven an nationale und internationale Ausstellungen. Er reiste gerne, mehrmals nach Österreich und Italien. Zudem besuchte er oft die Künstlerkolonie in Kallmünz, ein Ort, der mit Wassily Kandinsky und seiner Malschule Phalanx bekannt wurde. Seit dem Ersten Weltkrieg gingen die Besucher in Kallmünz stark zurück. Überliefert ist, dass während des Weltkrieges als einziger Maler Richard Lipps aus Starnberg verzeichnet war.

Richard Lipps fertigte seine Gemälde in Aquarell und Öl. Seine Bilder sind lichtdurchflutet, die Sujets und Motive idyllisch und naturverbunden, heiter und sonnig wie der Süden. Sie überzeugen durch ihr lebhaftes Licht- und Schattenspiel und sind eine Entdeckung wert. Das Atelier Lipps in der Possenhofener Straße 21 in Starnberg ist am kommenden Sonntag, 20. Februar, von 11 bis 17 Uhr für alle interessierten Bürger und Kunstliebhaber geöffnet. Eine verbindliche Anmeldung mit Uhrzeit an kontakt@kunstraueme-am-see.de ist nötig. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. VON ASTRID AMELUNGSE-KRUTH