Rückenprobleme bremsen Kira Weidle beim Finale aus

Nur auf Platz 20 landete Kira Weidle beim abschließenden Super-G in Courchevel. © Sebastien Bozon/AFP

Kira Weidle ist in ihrem letzten Rennen der Weltcup-Saison im Super-G nur auf Rang 20 gefahren. Das Saisonfazit der Skirennläuferin aus Starnberg fällt durchwachsene aus.

Starnberg – Der Weltcup-Winter ist für Kira Weidle beendet. Zum Abschluss der Saison fuhr die Skirennläuferin aus Starnberg am Donnerstag beim Finale in Courchevel im Super-G auf den 20. Rang. Die 26-Jährige, einzige Starterin des Deuschen Skiverbandes, hatte mit Rückenproblemen zu kämpfen und konnte auch deswegen wie schon am Mittwoch in der Abfahrt (18.) nicht ihre Topleistung abrufen. Auf Siegerin Ragnhild Mowinckel (NOR) fehlten ihr 1,70 Sekunden. Zweite wurde Gesamtweltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin (USA), Dritte die Schweizerin Michelle Gisin.

Weidle blickt mit „sehr gemischten Gefühlen“ auf die Saison zurück. Einem schlechten Start in den Winter folgte Platz zwei Mitte Januar in der Abfahrt von Zauchensee. Dann musste sie den bitteren vierten Platz bei Olympia und anschließend den Trainingssturz in Crans Montana verkraften. Ein Lichtblick war der siebte Rang im Super-G vor zwei Wochen beim Weltcup in Lenzerheide – ihr bislang bestes Ergebnis in dieser Disziplin. „Es gab Dinge, die gut waren, aber es gibt auch Dinge, die es zu ändern gilt. Auch diese Stürze, das sind Dinge, die völlig untypisch sind für mich“, zog Weidle im TV-Interview eine durchwachsene Bilanz.

Im Gesamt-Weltcup belegt die beste deutsche Speedfahrerin mit 343 Punkten Rang 25, in der Abfahrtswertung ist sie auf Platz elf (224 Punkte) geführt, im Super-G auf Platz 21 (119).

Nächste Woche stehen noch die Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm. Danach heißt es für Weidle erst mal: „Erholen und umso motivierter in die neue Saison starten.“ mib