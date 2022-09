Rummelsberger plant Riesen-Umbau: Investitionssumme im mittleren achtstelligen Bereich

Von: Peter Schiebel

Das Rummelsberger Stift in Söcking soll großflächig umgebaut werden. Überlegungen für weitere 80 bis 120 Wohnungen gibt es schon, genaue Pläne noch nicht. © Dagmar Rutt

Die Rummelsberger Diakonie plant an den Standorten in Starnberg und in Söcking gewaltige Umbaumaßnahmen. In Söcking sollen zusätzlich 80 bis 120 ambulant betreute Wohnungen entstehen, in Starnberg sind spezielle Angebote für demenzielle Erkrankungen sowie zahlreiche neue Mitarbeiterwohnungen geplant.

Starnberg/Söcking – Im Bauausschuss des Starnberger Stadtrats fiel am Donnerstagabend ein starker Begriff: Von einer „historischen Chance für Starnberg“ sprach CSU-Stadtrat Ludwig Jägerhuber angesichts des Vorhabens, das die Rummelsberger Diakonie an ihren Standorten in Starnberg und vor allem in Söcking plant. Von neuen Pflegeplätzen war die Rede, von weiteren Mitarbeiterwohnungen, vom Abbruch eines Großteils der Gebäude an der Riedeselstraße. Statt der derzeit vorhandenen ein- bis dreigeschossigen Häuser mit teils geneigten, teils flachen Dächern sollen Gebäude mit bis zu vier Geschossen und ausschließlich Flachdächern entstehen. Die 2014 genehmigten drei Häuser im Norden des Areals mit insgesamt 75 seniorengerechten Wohnungen sind davon ausdrücklich ausgenommen, sie bleiben erhalten. Wie der aktuelle Stand ist, hat der Starnberger Merkur am Freitag direkt bei der Rummelsberger Diakonie abgefragt.

Über wie viele Plätze verfügen die beiden Häuser an der Waldschmidtstraße und an der Riedeselstraße derzeit? Die Rummelsberger Diakonie bietet 109 stationäre Plätze in Starnberg und 80 stationäre Plätze in Söcking an. Auch die hauswirtschaftliche Betreuung der Wohnanlage in Söcking übernimmt die Diakonie. Hinzu kommen 24 Plätze in der Tagespflege in Starnberg.

Was genau ist geplant? „Unser Zukunftskonzept beinhaltet eine innovative Weiterentwicklung der Angebote in Starnberg und Söcking“, teilt die die Diakonie mit. „Im Einklang mit Umwelt und Umfeld wollen wir pflegerische Angebote für jede Lebenssituation für die Bürgerinnen und Bürger anbieten mit zukunftssicheren Pflege- und Versorgungsformen.“ Das Stift Starnberg soll sich „spezialisieren auf ein innovatives Angebot für demenzielle Erkrankungen und stationäres Wohnen“. Das Stift Söcking soll in einem Haus ein umfassendes Angebot vorhalten, um für jegliche Lebenssituation die entsprechende Versorgungsleistung anbieten zu können. Unter dem Strich sind 200 Betreuungsplätze geplant, das sind elf mehr als bisher – 120 in Starnberg und 80 in Söcking. Die 24 Tagespflegeplätze bleiben erhalten. Völlig neu sind 80 bis 120 ambulant betreute (Pflege-)Wohnungen sowie eine Pflegeberatungsstelle in Söcking.

Was soll sich noch ändern? An der Waldschmidtstraße ist geplant, die Zahl der Mitarbeiterwohnungen auf 50 bis 60 auszubauen. Aktuell verfügt Rummelsberger über 35 Mitarbeiterwohnungen – „in etwa zu gleichen Teilen in beiden Einrichtungen“.

Wie viele Mitarbeiter sind in Söcking und Starnberg aktuell beschäftigt? Und wie hoch ist der weitere Bedarf? „Insgesamt beschäftigen wir an beiden Standorten etwa 150 Mitarbeitende“, schreibt die Pressestelle. „Wie hoch der weitere Bedarf sein wird, hängt von den konkreten Planungen ab. Wir können davon ausgehen, dass etwa 30 bis 40 weitere Fach- und Hilfskräfte benötigt werden.“

Wie sieht der Zeitplan für die Realisierung des Projektes aus? Der Zeitplan hängt sehr stark von den jeweiligen Genehmigungsschritten und Verfahren ab. „Als Rummelsberger Diakonie sind wir an einer raschen Realisierung interessiert“, heißt es. Das Projekt habe eine hohe Bedeutung für die Rummelsberger Diakonie und auch die entsprechende Priorität. „Die beiden Standorte sind wichtiger Bestandteil unserer strategischen Ausrichtung.“

Wie hoch ist die geplante Investitionssumme? Die Gesamtinvestitionssumme liegt nach ersten Schätzungen im mittleren achtstelligen Bereich.

Stadtverwaltung und Bauausschuss können sich den geplanten Umbau in Söcking sehr gut vorstellen, über den am Donnerstag erstmals beraten wurde. „Wir stehen dem Projekt aufgeschlossen gegenüber“, sagte Bürgermeister Patrick Janik. Der Bedarf sei nicht zu leugnen. Eine dichtere Bebauung auf dem weitläufigen Gelände an der Riedeselstraße inklusive vereinzelter höherer Gebäude hält die Verwaltung für „relativ verträglich“. Auch in der folgenden Diskussion äußerte mit Josef Pfister (BMS) lediglich ein Stadtrat Bedenken, was die Viergeschossigkeit betrifft. Generell sei ihm das zu viel, sagte er. „Wenn es einzelne Punkte sind, kommt es darauf an, wie sie gestaltet sind.“

Die Stadträte setzen jetzt auf einen Architekturwettbewerb, den die Rummelsberger Diakonie starten will. Er erwarte sich gute Vorschläge, sagte Marc Fiedler (FDP). Außerdem ermutigte der Ausschuss die Diakonie einstimmig, einen Antrag auf Änderung des gültigen Bebauungsplans zu stellen.