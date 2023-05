Saisonziel des Münchner Yacht-Clubs: „Ein solider Top-Ten-Platz“

Von: Christian Heinrich

Teilen

Der einzig verbliebene Erstligist vom Starnberger See: Mit vier verschiedenen Mannschaften segelt der Münchner Yacht-Club heuer in der 1. Bundesliga. © Lars wehrmann/DSBL

Der Münchner Yachtclub startet heute in die neue Saison der 1. Bundesliga - als einzig verbliebener Verein vom Starnberger See.

Starnberg – Dass der Münchner Yacht-Club einmal als einziger Segelverein den Starnberger See in der 1. Bundesliga vertreten würde, hätte Micki Liebl nicht einmal zu träumen gewagt. Den Teammanager von der Possenhofener Straße hätten wohl eher Albträume heimgesucht bei dem Gedanken, dass sich sowohl der Deutsche Touring Yacht-Club als auch der Bayerische Yacht-Club aus der nationalen Eliteklasse verabschieden würden. Während die Tutzinger auf unabsehbare Zeit aus der Szene verschwunden sind, versuchen die Bayern nach dem Abstieg im vergangenen Jahr heuer in der zweiten Liga einen Neuanfang zu starten (siehe Bericht unten) – übrigens schon zum zweiten Mal in der elfjährigen Geschichte der Bundesliga.

Dass ausgerechnet die Münchner den Existenzkampf mit den besten Clubs Deutschland unbeschadet überstehen würden, war nicht zu erwarten. Oft genug taumelte der Verein am Rande des Abgrunds, schaffte es aber immer wieder mit viel Glück oder guten Nerven, sich im elitären Kreis zu behaupten. „Wir haben immer nur vom Klassenerhalt und nie von der Meisterschaft gesprochen“, sagt Liebl. Der Erfolg des MYC könnte also in seiner Bescheidenheit begründet sein. Schon früh hat der Manager erkannt, dass die Routiniers um Kay Niederfahrenhorst die Verantwortung an die Junioren weitergeben müssen, die der Club über Jahre hinweg in seiner Sailing Academy zu probaten Seglern ausgebildet hat. Mit diesem Modell hat in besseren Zeiten schon der DTYC Meisterschaften gefeiert, während der Bayerische Yacht-Club nie ganz das Potenzial wecken konnte, das seine Jugendlichen besaßen.

Auch vor dem Start der neuen Saison am heutigen Freitag auf dem Berliner Wannsee bleiben die Münchner ihrer zurückhaltenden Linie treu. Nicht abzusteigen ist ihr primäres Ziel, was Liebl dann so in Worte kleidet: „Wir wollen ein solides Top-Ten-Ergebnis erreichen.“ Die Spanne ist weit genug, um zumindest mit einem Auge auf höhere Ansprüche zu schielen. Das Niveau, um vorne mitzumischen, haben alle vier Münchner Teams, die sich bei den sechs Spieltagen in dieser Saison abwechseln sollen. Die Fülle an starken Mannschaften sieht Liebl aber auch als Handicap, um eine ganz gewichtige Rolle einzunehmen im Kampf um den Titel. „Das kann man machen, wenn man ein Team hat.“ Der Manager schreibt jedoch lieber die Meisterschaft schon vor der Saison ab, als nur einen seiner Segler zu verlieren, die der Verein in den vergangenen Jahren herangezogen und durch, wenn auch nur vereinzelte, Einsätze in der Bundesliga bei der Stange gehalten hat.

In diesem Sommer dürften die Mannschaften des MYC inzwischen erfahren genug sein, um den einen oder anderen Glanzpunkt zu setzen. Andi Lachenschmid, Julius Neszvecsko, Anton Sattler und Ole Ulrich haben bereits bewiesen, dass sie den Favoriten um Titelverteidiger Norddeutscher Regatta Verein kräftig einheizen können. Auch wenn Liebl keine besonderen Erwartungen an das Quartett stellt, ein solides Ergebnis sollte es in Berlin schon liefern, um für die weiteren Spieltage den Druck von der Mannschaft zu nehmen.

Denn ein Ziel verfolgt der Münchner Yacht-Club mit Nachdruck. Im nächsten Jahr soll es wieder einen Spieltag am Starnberger See geben, der vom MYC mit ausgerichtet wird. Damit der Verein beim Heimspiel keine Nebenrolle in der zweiten Liga einnimmt, hat Liebl fleißig Sponsoren an Land gezogen, die dazu beitragen, den eigenen Etat zu stützen. Neben den Firmen Vallox und Musto ist dies neuerdings auch die Segelschule Jojo aus München.