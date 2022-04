Grundschüler mit Bauerndiplom: Schachkurs für Kinder

Von: Laura Forster

Der Schach-Nachwuchs: Seit November geben Gerhard Strecker (l.) und Fritz Absmaier von Schachclub Starnberg Schülern der Grundschule Percha Unterricht. Rektorin Sonja Hörmann ist begeistert. © andrea jaksch

Statt allein vor dem Tablet zu sitzen, spielen rund 30 Schüler der Grundschule Percha jeden Mittwochnachmittag nach dem Unterricht gemeinsam Schach. Die Idee kam von einer Mutter. Fritz Absmaier, Vorsitzender des Schachclubs Starnberg, ist von dem großen Interesse der Kinder überrascht.

Percha – So richtig mit dem Schachspielen angefangen hat Fritz Absmaier, Vorsitzender des Starnberger Schachclubs, mit 16 Jahren. Deutlich jünger sind die Kinder, denen er seit einem halben Jahr Unterricht in der Denksportart gibt. „Mit der Einschulung kann man erste spielerische Elemente einbauen“, sagt Absmaier. „Erst später kommt der Wettbewerbsgedanke hinzu.“

Im vergangenen Herbst kamen zwei Mütter von Kindern der Grundschule Percha auf den Schachclub zu, mit der Frage, ob die Mitglieder auch Kurse anbieten würden. „Wenn das Interesse da ist“, antwortete Absmaier. Der Seefelder rechnete bei der ersten Unterrichtsstunde mit einer Handvoll Kindern. „Als dann 40 Schüler auftauchten, war ich doch sehr überrascht.“ Alleine hätte er den Kurs mit so vielen Teilnehmern nicht geben können, also holte er sich mit Gerhard Strecker, ebenfalls im Schachclub Starnberg aktiv, einen Helfer zur Seite.

Immer mittwochs von 13.30 bis 15 Uhr treffen sich die schachbegeisterten Schüler der ersten bis vierten Klassen in zwei Klassenzimmern. „Wir haben geschaut, wer schon ein bisschen was kann und wer bei Null anfängt und die Kinder dann in zwei Gruppen eingeteilt.“ Sieben Teilnehmer des Fortgeschrittenenkurses haben beim vergangenen Treffen sogar ihr Bauerndiplom überreicht bekommen. „Das heißt, sie beherrschen die Grundaufstellung, die möglichen Spielzüge und die Schachnotation zu beherrschen.“ Als nächstes folgt das Turmdiplom.

Fritz Absmaier arbeitet im Kinder-Schachunterricht mit verschiedenen Lernmethoden

Beim Schachunterricht für Kinder gibt es laut Absmaier einiges zu beachten. „Wir arbeiten mit verschiedenen Lehrmethoden.“ Die habe er sich mithilfe von Büchern und Softwaren beigebracht. „Am Anfang spielt man eher kurz und greift nicht gleich auf alle Figuren zurück. Es muss alles Schritt für Schritt erklärt werden. Der Fokus liegt auf dem Spaß“, sagt Absmaier. Obwohl die Schüler motiviert sind und Lust haben, waren die ersten Kursstunden für die beiden Schachspieler doch herausfordernd. „Mit so vielen Kindern merkt man doch, dass man kein Lehrer ist. Die Betreuung war gar nicht so leicht.“

Besonders freut es Absmaier, dass manche Schüler sich vorstellen können, später in den Schachclub einzutreten und Turniere zu spielen. „Schachspielen hilft für das ganze weitere Leben. Es steigert die Konzentration und stärkt das abstrakte und logische Denken. Außerdem wird man vorausschauender und lernt Fairness“, sagt Absmaier, der seit fünf Jahren Vorsitzender des Schachclubs ist. Auch Sonja Hörmann, Rektorin der Grundschule, ist begeistert von dem Interesse der Schüler am Schachspielen. „Wir unterstützen diese sehr sinnvolle Sache natürlich“, sagt sie. „Die Kinder lernen dabei sehr viele nützliche Dinge.“ Ob der Kurs im kommenden Schuljahr wieder angeboten wird, hängt von den Schülern der Grundschule Percha ab. „Wenn sie Lust haben, machen wir gerne weiter“, sagt Absmaier. lf