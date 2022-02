Rätsel um Schloss Starnberg gelöst: Besitzer gefunden

Von: Tobias Gmach

12. Mai 1985: Bei einem Umzug zur 1200-Jahr-Feier des Ortsteils Percha thronte das Miniaturschloss auf einem Pferdewagen. © Stadtarchiv/gantner, SVJ

Das 3x2 Meter große Modell des Schloss Starnberg gehört der Stadt selbst und war bei der Feier zu 1200 Jahren Percha im Einsatz.

Starnberg – Das Rätsel um das Starnberger Miniaturschloss (wir berichteten) ist gelöst. Die Stadt hatte die Bevölkerung per Pressemitteilung gefragt, ob jemand weiß, wem das zwei mal drei Meter große Modell gehört. Gestern stellte sich heraus: Es gehört der Stadt selbst und wurde zur 1200-Jahr-Feier des Ortsteils Percha 1985 gebaut. Loswerden will das Heimatmuseum das Miniaturanwesen allerdings trotzdem noch. „Wir haben keinen Platz dafür“, sagt Stadtsprecherin Lena Choi.

Für Aufklärung sorgte der Kunsthistoriker und -händler Dr. Benno Gantner aus Percha. Nach der Lektüre des gestrigen Merkur-Artikels mit dem Titel „Schlossbesitzer gesucht“ wandte er sich an die Stadt – weil sein Vater Benno Gantner an der Entstehung des Schlosses direkt beteiligt war. Der Bildhauer und Restaurator habe das Modell von Hand bemalt – die verschnörkelten bayerischen Löwen, die Fenster mit den grünen Läden, das Ziegeldach. „Die Stadt brauchte damals etwas Repräsentatives für den Festumzug“, erzählt Gantner junior. Am 12. Mai 1985 zogen Pferde die modellierte Geschichte des Ortsteils durch Percha. Die Kommune habe das Schlösschen bei einem Schreiner in Percha in Auftrag gegeben. Gantner muss es wissen. Schließlich verfasste er, damals etwa 30 Jahre alt, die Festschrift „1200 Jahre Percha – 785-1985“. Gantner kramte nun in alten Fotos und berichtet: Neben dem Schloss waren beim Umzug am 12. Mai 1985 auch andere Miniaturausgaben zu sehen – etwa von der Klosterkirche von Percha und vom Portal des Klosters Schäftlarn.

Modell-Schloss: Unterschied zum Original-Schloss im heutigen Zustand

Wer das Schloss-Modell genau anschaut, merkt: Es gibt Unterschiede zur heutigen Optik des echten Schlosses. Und es gab auch 1985 schon Unterschiede. Denn das Miniaturschloss wurde nicht dem Gebäude in seiner damaligen Form nachempfunden, sondern dem, wie es vor etwa 1970 aussah. „Der Staat hat damals bei der Renovierung gewütet“, kommentiert Gantner das geschichtliche Geschehen. Im Modell fehle ein Dachgiebel, der damals wieder aufgesetzt wurde.

Die Stadt hat für das Handwerkstück aus den Achtzigern keine Verwendung mehr. Und vor allem keinen Platz: Derzeit lagert es in einem Depot des Heimatmuseums im alten Söckinger Feuerwehrhaus. Doch da soll wie berichtet demnächst auch der Oldtimer der Feuerwehr Unterschlupf finden. Bis Anfang April soll der Verein das Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1974 vom bisherigen Standort, einem Stadel, entfernen. „Und dort ist es nicht gescheit geschützt“, sagt Feuerwehr-Vorsitzender Fritz Obermeier. Schließlich wollen die Kameraden im Sommer mit dem Fahrzeug wieder bei der Oldtimer-WM am Großglockner mitmachen.

Der Heimat- und Volkstrachtenverein wollte das sperrige Schloss nicht haben, auch Gantner lehnt trotz persönlicher Verbundenheit ab: zu groß. Etwas Gnadenfrist hat das Miniaturanwesen noch – aber nicht mehr allzu lange. „Wir würden uns freuen, wenn sich jemand dafür interessiert“, sagt Stadtsprecherin Choi. Der E-Mail-Kontakt für Interessierte: pressestelle@starnberg.de. gma