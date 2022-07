Unterricht im Grünen: Montessori-Schule Starnberg weiht neuen Schulgarten

Vielfalt an Lernmöglichkeiten

Die Montessori-Schule Starnberg weihte vor Kurzem den neuen Schulgarten auf dem Gelände der Wasserwerke ein. Lehrer sowie Schüler sind begeistert.

Starnberg – Den Unterricht in den Garten verlegen, das wünschen sich bei den aktuellen Temperaturen wohl alle Schüler – und die der Montessori-Schule Starnberg können das Wetter ab sofort in ihrem neuen Schulgarten genießen. Dieser Tage weihte die Schule den neuen Garten offiziell ein.

Die Elterninitiative „Arbeitskreis Schulgarten“ hatte sich dafür eingesetzt, den Lernort zu schaffen. Der Garten befindet sich auf dem Gelände des Wasserwerks an der Zeppelinpromenade, das die Fläche zur Verfügung stellte und auch für die Bewässerung sorgt. Dort bauen die Kinder künftig Obst, Gemüse, Kräuter, Heilpflanzen und Blumen an. Die Pflege des Gartens übernehmen Schüler der ersten bis zur zehnten Klasse und die Kinder des Montessori-Kinderhauses gemeinsam.

Schulgarten bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten der Lerngestaltung

Wasserwerksleiter Thomas Rami hat den Fortschritt des Schulgartens von Anfang an begleitet. „Ich finde es wirklich faszinierend, was in so kurzer Zeit aus der Wiese entstanden ist“, sagte er. Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl ist selbst begeisterte Hobbygärtnerin und war bei der Einweihung dabei. Bei der Begehung des neuen Schulackers sagte sie: „Kinder lernen eben am meisten, indem sie ausprobieren. So kann man auch das Interesse bei den Kindern wecken.“

Birgit Petzold, Mutter einer Achtklässlerin, engagiert sich beim „Arbeitskreis Schulgarten“. Sie stellte mit Schulleiterin Petra Lemke-Postpischil und der Landschaftsgärtnerin Romana Bloch bei der Einweihungsfeier das Konzept des Gartens vor: Er biete eine Vielfalt an Möglichkeiten der Lerngestaltung – von der Berechnung des Platzbedarfs für die Pflanzen über Kenntnis von Nützlingen und Schädlingen bis hin zur Verarbeitung der Ernte im Fach Hauswirtschaft. Die Pflege des Gartens soll nahtlos in den Unterricht integriert werden.

Die Schüler konnten den Besuchern eine erste Ernte präsentieren und servierten selbstgezüchteten Kohlrabi, Schnittlauchbrote und Minzwasser. mat