Schwerer Unfall auf der A 952

Die A 952 zwischen Garmischer Autobahn und Starnberg ist seit etwa 18.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund: Ein schwerer Motorradunfall.

Starnberg - Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr den Berufsverkehr auf der Autobahn 952 für knapp zwei Stunden komplett lahmgelegt. Ersten Berichten zufolge war ein Motorradfahrer beteiligt. Laut Polizei-Einsatzzentrale Rosenheim war der Krad-Fahrer zwischen der Autobahnunterführung bei Wangen und Buchhof in Richtung Starnberg unterwegs und kam zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Nähere Einzelheiten zum Unfallhergang konnte die Polizei am späten Dienstagabend noch nicht nennen. Beide Fahrspuren mussten knapp zwei Stunden gesperrt werden, es kam zu beträchtlichen Staus sowohl in Richtung A 95 als auch in Richtung Starnberg. Der Verkehr musste über die Buchhof-/Olympiastraße Starnberg-Wangen umgeleitet werden. Gegen 20.15 Uhr löste sich der Stau langsam auf. Im Einsatz waren mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehren Starnberg und Percha.