Sechsmal „Guglhupfgeschwader“ im Seebad

Von: Laura Forster

Teilen

Feilt seit Wochen am Programm – das Team des Open-Air-Kinos (v.l.): Tom Pascheka, Nancy Dlusztus, Matthias Helwig, Vanessa Meyer, Fritjof Hohagen, Diana Dickmann, Amrei Keul, Veronika Osterauer und Dominik Petzold. © aj

Eine Mischung aus Blockbustern, Kinohits, Klassikern und dem ein oder anderen Nischenfilm erwartet die Besucher des Open-Air-Kinos im Seebad Starnberg. Den Auftakt macht am Freitag, 29. Juli, der neuste Eberhofer-Krimi „Guglhupfgeschwader“. Noch gibt es Tickets.

Starnberg – Im blauen Liegestuhl sitzend, ein Radler in der einen Hand und Popcorn in der anderen, Franz Eberhofer per Leinwand beim Ermitteln seines neusten Falles zusehen und dabei den Blick auf den See im Hintergrund genießen. Das Kinoerlebnis beim Open-Air-Kino im Seebad Starnberg ist einzigartig – und wahrscheinlich deshalb immer ein Erfolg. Am Freitag, 29. Juli, startet das Kino wieder. Eine Mischung aus Blockbustern, aktuellen Kinohits, Klassikern und auch dem ein oder anderen Nischenfilm erwartet die Besucher. Organisator und Breitwand-Betreiber Matthias Helwig hat das Programm vorgestellt.

„Das Kino leidet seit der Pandemie sehr. Die Besucher sind noch zurückhaltend“, sagte Helwig. „Das Open-Air-Kino ist eine gute Gelegenheit, das Kino wieder zurück in die Köpfe der Leute zu bringen, ihnen zu zeigen, wie schön es doch sein kann, einen Film mal nicht zuhause zu schauen.“ Heuer kann die Fläche im Seebad zum ersten Mal wieder ohne jeglichen Beschränkungen bestuhlt werden. Bis zu 600 Zuschauer sind möglich.

„Wir werden mit dem Film beginnen, auf den alle in Bayern sehnsüchtig warten: ,Guglhupfgeschwader’“, sagt Helwig. Bereits im vergangenen Jahr wurde der beliebte Eberhofer-Krimi „Kaiserschmarrndrama“ mehrmals gezeigt. Die Fortsetzung „Guglhupfgeschwader“ ist zum ersten Mal am Freitag, 29. Juli, zu sehen. Die nächsten Termine sind am 4., 6., 11., 15. und 19. August. Am Donnerstag, 4. August, wird der Regisseur der Filme, Ed Herzog, selbst vor Ort sein. „Er war schon einmal da und mag das Open-Air-Kino in Starnberg und das Fünfseenfilmfestival sehr gerne“, so der Kinobetreiber.

Neben der bayerischen Erfolgsserie lässt Helwig auch aktuelle Kinohits wie „Top Gun Maverick“ (2. August), „Monsieur Claude und sein großes Fest“ (30. Juli) und „Wunderschön“ (1. August) laufen. „Die erste Woche ist für das große Publikum, da kommen Filme, die den Großteil der Kinoliebhaber interessieren.“ Aber auch Filme, die nicht so bekannt sind, hat Helwig ins Programm aufgenommen. Dazu zählt das Drama „Lunana – Das Glück liegt im Himalaya“, das bereits 2019 erschienen ist. „Das war ein Sensationserfolg bei uns im Kino. Wir haben den Film 13 Wochen lang gespielt und waren damit eines der einzigen Kinos“, erinnert sich Helwig. „Die Mundpropaganda für den Film war wahnsinnig gut.“ Auch eine Doku wird auf der Leinwand im Starnberger Seebad gezeigt: „Der Schneeleopard“.

Neben Ed Herzog werden noch weitere Filmemacher ihre Werke präsentieren. Regisseur Stefan Sarazin und Produzent Fritjof Hohagen kommen zur Vorstellung ihres Filmes „Nicht ganz koscher“ am 5. August, Regisseur Adrian Goiginger stellt am 21. August seinen Film „Märzengrund“ vor. Doris Dörries Film „Freibad“ können die Zuschauer des Open-Air-Kinos am 22. August sogar schon zehn Tage vor dem offiziellen Kinostart sehen. Besonders freut sich Helwig auch auf Klassiker wie „Der Clou“ oder „Leon – Der Profi“. Letzterer wird in einer restaurierten 4K-Fassung gezeigt.

Das Open-Air-Kino

findet bei fast jedem Wetter statt. Der Einlass ins Seebad ist um 20.15 Uhr. Die Vorführungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit. Karten für zehn Euro, ermäßigt sieben, unter www.fsff.de.