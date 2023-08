Achtung, Absturzgefahr: Zahlreiche Piktogramme zieren Seepromenade in Starnberg

Von: Peter Schiebel

Die Starnberger Seepromenade ist seit diesen Tagen um einen Hingucker reicher: Zum See hin zieren zahlreiche gelbe Piktogramme den Weg, die davor warnen, dass bei einem Schritt zu weit ein Absturz ins Wasser droht. © Photographer: Andrea Jaksch

Zum See hin zieren seit wenigen Tagen zahlreiche gelbe Piktogramme den Weg an der Starnberger Promenade, die davor warnen, dass bei einem Schritt zu weit ein Absturz ins Wasser droht.

Starnberg – Die Achtung-Absturzgefahr-Piktogramme auf der Starnberger Seepromenade kommen bei Kommentatoren in den Sozialen Medien nicht gut weg. „Nu san’s komplett narrisch worn“, lautete eine Anmerkung dazu, die mehr als 30-mal positiv bewertet wurde. Dabei erscheint der Hintergrund durchaus ernst. Im November 2017 hatte der Bundesgerichtshof (BGH) über die Verantwortlichkeiten bei einem tragischen Badeunfall geurteilt, der Bayerische Städtetag empfahl daraufhin den Kommunen mit öffentlichen Wasserzugängen, ein Sicherheitskonzept zu erstellen.

Das liegt in Starnberg seit Mai 2022 vor, ausgearbeitet von einer Münchner Anwaltskanzlei. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats nahm das Konzept damals einstimmig und ohne Aussprache zur Kenntnis. Darin war bereits ausgeführt, dass auf der Betonfläche der Seepromenade Piktogramme aufgebracht werden sollen, die auf eine bestehende Absturzgefahr hinweisen.

Sicherheitskonzept wird Stück für Stück umgesetzt

Aufgrund der im Uferbereich vorhandenen Blockschüttung und der geringen Wassertiefe bestünden „Gefahren für Leib und Leben, insbesondere durch die örtliche Nähe zum Spielplatz“, hieß es seinerzeit in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. Mit dem Aufbringen der Piktogramme habe der städtische Betriebshof nun diesen Teil des Konzepts umgesetzt, erklärte Vizebürgermeisterin Angelika Kammerl am Freitag auf Anfrage des Starnberger Merkur. Generell werde das Sicherheitskonzept Stück für Stück umgesetzt, sagte sie.

Papier umfasst neben der Promenade auch das Böhler-Grundstück, das Steininger-Grundstück und den Rettungssteg

Das Papier umfasst neben der Promenade auch das Böhler-Grundstück, das Steininger-Grundstück und den Rettungssteg. Der Bucentaurpark ist nicht berücksichtigt, weil dort ein einfacher Seezugang ohnehin nicht möglich ist.

Unter anderem empfahlen die Anwälte, an Stegen das Warnzeichen „Sprungverbot“ aufzubringen, vereinzelt sollte auch die Wassertiefe angegeben werden, etwa am Steininger-Grundstück. Am Böhler-Grundstück sollte an der Betonkante, die als Ufereinfassung dient, ein Schild „Warnung vor Absturzgefahr“ angebracht werden. Darüber hinaus war es das Ziel, dort frei zugängliche Surfbretter und anderes Zubehör sicher zu verstauen. „Hier besteht die Gefahr, dass auch Nichtschwimmer dieses Material als Schwimmhilfe nutzen und somit unbeaufsichtigt in Lebensgefahr kommen können“, hieß es. Auch das Aufstellen von Rettungsstationen, also Behälter mit Rettungsring und Leine, war Bestandteil des Konzepts.