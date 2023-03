Verein Seestern will sich neu aufstellen: Überlegungen über künftige finanzielle Unterstützung

Von: Peter Schiebel

Mit Zuversicht in die Zukunft: Vorstand und Verantwortliche des Vereins Seestern mit (v.l.) Andreas Döring, Ingrid Dietze, Angelika Summer, Christine Offtermatt, Peter Witzan, Gislinde Dietz (neu zur Beisitzerin gewählt für Irmi Fischer), Evelyn Brunner und Armin Heil. © Seestern

Verein Seestern überlegt, wen er künftig wie stark finanziell unterstützt will und wie die finanziellen Mittel im Sinn der Mitglieder verwendet werden.

Starnberg – Der 430 Mitglieder starke Verein Seestern hat bewegte Wochen hinter sich. Als Förderverein der Ambulanten Krankenpflege und Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Starnberger See gegründet, sind beide Kooperationen nicht mehr frei von Reibungspunkten. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir uns aufstellen“, sagte Vorsitzender Andreas Döring in der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend im Ilse-Kubaschewski-Haus. Dabei geht es auch um die Frage, wen der Seestern künftig wie stark finanziell unterstützt.

Wie berichtet, stand die von der Caritas betriebene Ökumenische Nachbarschaftshilfe zwischenzeitlich wegen einer Finanzierungslücke vor dem Aus. Erst nach der Zusage von Spenden erklärte die Caritas vor rund einem Monat, dass die Betreuung und Alltagsbegleitung von etwa 50 alleinstehenden und finanziell nicht besonders gut gestellten Senioren gesichert sei. „Wir schauen positiv in die Zukunft, dass es zumindest zwei Jahre weitergehen wird“, sagte am Dienstag Christine Offtermatt, die beim Seestern für den Seniorentreff und die Nachbarschaftshilfe zuständig ist.

Ganz so positiv wollte sich Döring noch nicht äußern. „Die Finanzierung ist zwar gesichert, die Stelle der Koordinationskraft aber noch nicht besetzt.“ Der Seestern wolle sich nun mit anderen Nachbarschaftshilfe im Landkreis zusammensetzen und Erfahrungen austauschen. „Gegebenenfalls lösen wir uns von der Caritas“, sagte Döring, der ein dickes Lob für Offtermatt parat hatte. Ohne sie würde es die Nachbarschaftshilfe nicht mehr geben, sagte er. Heuer unterstützt der Seestern das Angebot mit 10 000 Euro. 20 000 Euro wie in früheren Jahren seien aber keine Selbstverständlichkeit mehr.

Offen ist, wie die Zusammenarbeit mit der Ambulanten Krankenpflege Tutzing weitergeht

Offen ist auch, wie die Zusammenarbeit mit der Ambulanten Krankenpflege Tutzing weitergeht, nachdem deren Geschäftsführer Armin Heil in der Versammlung ankündigte, sich aus der ambulanten Pflege in Starnberg zurückzuziehen (siehe Seite 1). Zwar schätzen sich beide Seiten in höchstem Maß (Heil: „Die Zusammenarbeit mit dem Seestern ist traumhaft“). Döring gab am Dienstag aber noch keine Zusagen über weitere Förderungen, die zuletzt bis zu 20 000 Euro im Jahr betrugen.

„Wir werden uns überlegen, wie wir unsere Mittel auch in Ihrem Sinn sinnvoll verwenden“, sagte der Vorsitzende zu den 29 anwesenden Mitgliedern. Finanziell steht der Seestern solide da, allein in den beiden vergangenen Jahren konnte er aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen bei Veranstaltungen gut 60 000 Euro für die Arbeit mit Senioren ausschütten, wie aus dem Bericht von Schatzmeisterin Evelyn Brunner hervorging, die ebenso wie der komplette Vorstand von den Mitgliedern ohne Gegenstimme entlastet wurde.

Ein möglicher Empfänger könnte die Ortsgruppe Starnberg des Hospizvereins im Pfaffenwinkel aus Polling sein

Ein möglicher Empfänger könnte die Ortsgruppe Starnberg des Hospizvereins im Pfaffenwinkel aus Polling sein. Diese hat sich im vergangen Jahr gegründet und seitdem 36 schwerstkranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet – 23 aus Starnberg, je fünf aus Pöcking und Feldafing sowie drei aus Berg. Sie habe „ganz tolle, engagierte Menschen“ kennengelernt, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht hätten, sagte Brunner, auf deren Initiative hin die bislang sechs Mitglieder starke Ortsgruppe entstanden ist. „Jetzt wollen wir unseren Bekanntheitsgrad steigern und neue Leute finden“, sagte sie. Zu Ostern starte eine neue Gruppe ihre Ausbildung. Bereits jetzt unterstütze der Seestern die Hospizgruppe finanziell, in dem er die Kosten für Supervisionen übernehme – „damit niemand einen seelischen Schaden nimmt“.

Trotz der offenen Zukunftsfragen blickte Vorsitzender Döring voller Zuversicht nach vorne. Am 17. Juni sei das Sommerfest des Seestern geplant, am 1. Dezember das Gospelkonzert in der evangelischen Friedenskirche. Und auch einen Wiesn-Ausflug für Senioren soll es heuer nach längerer Pause wieder geben. Die Teilnehmerzahl ist bislang auf 30 Personen begrenzt. ps