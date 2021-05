Anker werden nur langsam gelichtet

Fast alle Regatten auf dem Starnberger See wurden in den ersten fünf Monaten des Jahres abgesagt.

Segler noch in Wartestellung

von Christian Heinrich schließen

Die Segler am Starnberger See kommen noch nicht so richtig in Fahrt. Bisher fielen fast alle Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ins Wasser.

Landkreis – Der Optimismus ist von vornherein nicht allzu groß gewesen. Gerade mal zehn Meldungen flatterten bei Ilja Wolf für den Urlaser auf den Tisch. „Die sind auch selber nicht so drauf, jetzt Regatten fahren zu wollen“, sagt der Manager des Bayerischen Yacht-Clubs und spricht von einer allgemeinen Unlust unter den Seglern. Bisher fielen fast alle Veranstaltungen am Starnberger See wegen der Pandemie ins Wasser. Als Erstes wurde das Silberne Optisegel im Deutschen Touring Yacht-Club gestrichen, das für Mitte April angesetzt war. Danach erwischte es auch die ersten Regatten im Mai, den Osterpokal der Drachen in Possenhofen oder das Münchner Kindl der 420er im Münchner Yacht-Club. „Es ist ein Déjà-vu vom letzten Jahr“, stellt Wolf fest.

Die Absagen treffen Vereine wie Segler jedoch nicht ganz unvorbereitet. „Wir haben Anfang April damit gerechnet, dass es so sein wird“, erklärt Wolf. Immerhin existieren heuer schon einige Erleichterungen, von denen man im vergangenen Frühjahr nur träumen konnte. Die Optimisten dürfen laut Corona-Regeln trainieren. Auch die Kaderathleten der Landesverbände und des Deutschen Segler-Verbands (DSV) genießen eine privilegierte Behandlung. Deshalb hatte der MYC das Münchner Kindl der 29er am vergangenen Wochenende auch nicht aus dem Programm genommen: Wie berichtet, ging der erste Titel auf dem Starnberger See heuer an Jule Ernst und Louisa Schmidt aus dem DTYC.

„Es hat keine großen Auswirkungen auf die Clubs“, sagt Micki Liebl, Teammanager im MYC. Die ausgefallenen Regatten ließen sich leicht kompensieren. Finanzielle Verluste erwartet er nicht, „da man mit Regatten als Verein eh kein Geld verdient“. Auch die Motivation der Segler geht seiner Ansicht nach nicht vollkommen flöten. Der ganz normale Feierabend-Skipper habe „keine großen Probleme“, dass er zu Beginn des Frühjahrs noch die Füße stillhalten muss.

Die Leistungssegler sind ohnehin schon unterwegs. Anfang Mai startete Philipp Autenrieth vom BYC zusammen mit Simon Diesch bei der Europameisterschaft der 470er an der portugiesischen Atlantikküste (wir berichteten). „Auch in Frankreich, Spanien und Italien findet sehr vieles statt“, berichtet Liebl. „Da ist Licht am Ende des Tunnels.“

Recht duster sieht es dagegen noch am Ammersee aus. Sämtliche Veranstaltungen einschließlich der Pfingstwettfahrten im Herrschinger Segelclub wurden bisher abgesagt. Grünes Licht besteht im Moment noch für die Regatten im Juni. „Die Aktivitäten liegen seit einem Jahr so gut wie brach“, erzählt Johannes Hagenmeyer, stellvertretender Vorsitzender des Diessner Segel-Clubs. „Das hat Auswirkungen auf das Clubleben.“

Er zehrt noch immer von der Holzboot-Regatta im vergangenen September, bei der sich die Teilnehmer gleich auf dem See trafen und nach drei Rennen wieder nach Hause schipperten. Laune machte die Regatta natürlich nicht. Kein Festabend, keine Musik, kein geselliges Beisammensein – vor allem aber keine Einnahmen für den DSC, der sein Casino selbst betreibt. „Wir werden den Gürtel enger schnallen müssen“, sagt Hagenmeyer. Er rechnet mit finanziellen Einbußen, wenn es in diesem Jahr so weitergeht wie im vorigen. Der Christian-Fries-Gedächtnispreis wurde genauso aus dem Kalender genommen wie der FD-Cup. Eine Neuauflage der Ranglistenregatta der Flying Dutchmen ist in dieser Saison nicht möglich, da das Jahresprogramm der Klassenvereinigung eng getaktet ist. Ausweichtermine gibt es keine mehr.

Immerhin haben die Dießener aus den Erfahrungen des vergangenen Sommers gelernt, als sie gravierte Regattapreise geordert hatten, die sie dann nicht unter die Leute bringen konnten. In diesem Jahr fährt der Club auf Sicht, bevor er Pokale bestellt.