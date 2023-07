Dank Operation am Klinikum Starnberg: Patientin kann erstmals im Leben ihren Arm abwinkeln

Sie leidet an einer seltenen Erbkrankheit

Mariam Khodari litt ein Leben lang unter zusammengewachsenen Ober- und Unterarmen. Jetzt konnte ihr in Klinikum Starnberg geholfen werden. Die Operation könnte Medizingeschichte schreiben.

Starnberg – Man stelle sich vor, ein Leben mit zwei steifen Armen führen zu müssen. Kochen, essen, sich waschen: All das ist nur unter größten Mühen möglich. Am 3. Juli ist es am Klinikum Starnberg in einer 5-Stunden-Operation gelungen, eine Patientin von diesem Albtraum zu befreien. Prof. Dr. Georg Gradl und sein Team haben es geschafft, in den rechten Arm der Syrerin Mariam Khodari (34) eine Ellenbogenprothese einzusetzen. Jetzt kann sie ihn ein paar Grad abwinkeln und, wenn alles gut geht, demnächst ein fast normales Leben führen. Vor ein paar Tagen hat sie es erstmals in ihrem Leben geschafft, ihr Gesicht zu berühren. „Ich will von keinem Wunder reden, aber außergewöhnlich ist das schon“, sagte Prof. Gradl vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz im Klinikum.

Die Krankheit, um die es geht, heißt multiples Synostose-Syndrom. Sie ist extrem selten, weltweit leiden nur mehrere Dutzend Menschen daran. Eine davon: Mariam Khodari aus Damaskus. Geerbt hat sie die Krankheit von ihrer Mutter (80), die sie aus diesem Grund seit vielen Jahre pflegen muss, obwohl sie ihre Arme selbst kaum bewegen kann. Über das Internet erfuhr sie, dass im Klinikum Rechts der Isar in München vor ein paar Jahren eine erfolgreiche Doppelarm-Transplantation vorgenommen wurde. Die Verzweiflung der jungen Frau war so groß, dass sie sich auch zwei neue Arme wünschte – und kontaktierte im Jahr 2017 Prof. Hans-Günther Machens, Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie am Rechts der Isar. „Der Fall hat mich berührt“, sagt er.

Machens und seine Patientin trafen sich erstmals 2019 im Rashid-Hospital in Dubai. Dort stellte der Mediziner fest, dass Unter- und Oberarm schlicht zusammengewachsen waren. „Ein Ellenbogen war nicht vorhanden, die Arme waren praktisch fixiert“, sagt er. Die gute Nachricht: Die Patientin verfügte über einen Bizeps, wenn auch nicht ausgeprägt. Das war die Voraussetzung für eine mögliche Operation. Denn einen Bizeps würde sie später brauchen, um den Unterarm bewegen zu können.

Im Klinikum rechts der Isar wollte niemand den Eingriff vornehmen. Zu kompliziert, zu riskant, hieß es. Also wandte sich Machens an Prof. Gradl. „Das war keine Zufallswahl, er ist ein ausgewiesener Experte.“ Die Krankheit kannte der Starnberger wegen ihrer Seltenheit nur aus der Literatur. Gradl war klar, dass es sich um einen hochkomplexen Eingriff handelte. „Im Kern ging es darum, aus einem Nicht-Gelenk ein Gelenk zu machen.“ Dass die OP wirklich geglückt ist, wurde ihm klar, als die Patientin schon wenige Tage später aus der Schiene heraus ihren Arm ein paar Grad mehr als zuvor abwinkeln konnte.

Der entscheidende Punkt an der Operation bestand darin, dass die Elle zu verkümmert war, als dass man dort eine Prothese hätte einsetzen können. Stattdessen verpflanzten Gradl und sein Team die Prothese in die deutlich besser ausgebildete Speiche. „Eine entscheidende Erkenntnis ist die, dass das funktioniert“, so die Mediziner. Die andere, für die Forschung wichtige Einsicht: Dass das Gehirn innerhalb weniger Tage lernt, einen Muskel – nämlich den Bizeps – anzusteuern, obwohl das 34 Jahre lang nicht möglich und nicht nötig war. „Das wird in Fachkreisen sicher intensiv diskutiert“, so Gradl.

Für alle Beteiligten war die Operation vom 3. Juli etwas völlig Außergewöhnliches. Die Ärzte stellten sich kostenlos zur Verfügung, ebenso Physiotherapeut Christopher Böddeker, der jeden Tag mit Mariam vier bis sechs Stunden trainierte. Die deutsche Botschaft in Beirut hatte ein achtwöchiges, medizinisches Visum ausgestellt, unter der strengen Auflage, dass es nicht missbraucht wird. Die Kosten über 30 000 Euro, die trotz allem aufliefen – Flug, Unterbringung, Dolmetscher und so weiter – teilten sich Sultan Al Mansoori, ein Freund von Machens, sowie die Europe Health GmbH. „Wir freuen uns sehr , dass die Patientin die operativen Eingriffe gut überstanden hat, und dass wir einen Teil dazu beitragen konnten“, erklärt Geschäftsführer Salah Atamna.

Und die Patientin? Mariam Khodari ist vor wenigen Tagen in ihre Heimat zurückgekehrt und wird ein ganz anderes Leben führen als bisher. Mit den Ärzten wird sie Kontakt halten. Dass sie ein glücklicher Mensch ist, ist nicht zu übersehen. Während der Pressekonferenz hörte sie nicht auf zu lächeln.