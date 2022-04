Sicherheitswacht startet in der Freinacht

Von: Peter Schiebel

Grüß Gott, wir sind die Sicherheitswacht (v.l.): Hauptkommissar Kai Motschmann, Ahmet Durmus, Brigitte Färber, Tanka Schöppner, Gökmen Aydogan, Inspektionsleiter Bernd Matuschek und Irem Celik. © Dagmar Rutt

Drei Frauen und zwei Männer im Alter von 19 bis 57 Jahren bilden die erste Sicherheitswacht im Landkreis Starnberg. Sie werden in Starnberg eingesetzt und wurden gestern im Beisein von Polizeipräsident Günther Gietl vorgestellt. Die ersten Streifen sind in der Freinacht zum 1. Mai unterwegs.

Starnberg – Es ist eine Premiere mit langem Anlauf. Anfang Dezember 2019 fasste der Starnberger Stadtrat den Beschluss, eine Sicherheitswacht zu gründen. Nun, zweieinhalb Jahre später, haben fünf engagierte Bürger ihre Ausbildung bei der Polizei abgeschlossen. In der Freinacht zum 1. Mai sollen vier von ihnen zum ersten Mal in der Kreisstadt auf Streife gehen. Dass es so lange gedauert hat, liegt – was Wunder – an der Pandemie. Dass sich vier der fünf Sicherheitswachtler aber bereits im März 2020 beworben hatten und sich auch von den vielen Verzögerungen nicht abschrecken ließen, spricht für die Ernsthaftigkeit ihres Anliegens.

„Den Termin lasse ich mir nicht nehmen“, sagte der Ingolstädter Polizeipräsident Günther Gietl bei der Vorstellung der Sicherheitswacht gestern. Er wolle seinen Dank aussprechen und seine Unterstützung ausdrücken, sagte er. „Ohne Ehrenamt funktioniert es nicht, auch bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.“ Die fünf Kollegen würden „Verantwortung und Zivilcourage“ übernehmen.

Drei Frauenund zwei Männer

Dabei handelt es sich um den 19 Jahre alten Finanzbeamten Ahmet Durmus aus Starnberg, die 23 Jahre alte Versicherungskauffrau Irem Celik aus Feldafing, den 43 Jahre alten Taxiunternehmer Gökmen Aydogan aus Starnberg, die 48 Jahre alte Bürokauffrau Tanka Schöppner aus Starnberg und die 57 Jahre alte Touristikkauffrau Brigitte Färber aus Wörthsee. Sie alle haben ihre von Inspektionsleiter Bernd Matuschek unterzeichneten Bestellungsurkunden bereits erhalten.

Zu Beginn des Verfahrens im März 2020 habe es noch 14 Bewerber gegeben, erklärte Polizeihauptkommissar Kai Motschmann, der für die Ausbildung zuständig war. Eine Bewerberin sei mit 62 Jahren zu alt gewesen, fünf hätten über die Zeit das Interesse verloren, drei hätten „nach einer Überprüfung“ nicht genommen werden können.

„Fünf gute und geeignete Bewerber sind übrig geblieben“, betonte Motschmann. Sie haben innerhalb von drei Wochen 40 Unterrichtseinheiten absolviert – von rechtlichen Fragen über Erste Hilfe und den richtigen Umgang mit Pfefferspray bis zu einem dreistündigen Spaziergang zu „neuralgischen Punkten“ Starnbergs. Zu den genauen Einsatzorten und Einsatzzeiten wollte sich Motschmann gestern nicht äußern. Die Seepromenade und die Badegelände, aber auch der Schulcampus an der Ferdinand-Maria-Straße und der Schlossgarten seien aber sicherlich dabei. In den Herbstmonaten, wenn die Tage kürzer werden, sei auch ein Streifeneinsatz in Wohngebieten denkbar – als Prävention gegen Wohnungseinbrüche.

„Das Ziel ist die sichtbare Präsenz“, sagte Polizeipräsident Gietl. „Die Sicherheitswacht ist Ansprechpartner für die Bürger.“ Sichtbar sein, auf Fehlverhalten hinweisen, in brenzligen Situationen deeskalierend wirken – das sind die vordringlichen Aufgaben. Falsch verstandenes Heldentum gehört nicht dazu. Per Funk sind die Streifen in Kontakt mit der Polizei.

Personalien erheben,Platzverweise erteilen

Dabei dürfen die Sicherheitswachtler – wie jeder Bürger – Notwehr und Nothilfe ausüben und Straftäter auf frischer Tat festnehmen. Darüber hinaus ist es ihnen laut Gesetz erlaubt, Personalien aufzunehmen und Platzverweise zu erteilen.

Für Irem Celik, Gökmen Aydogan, Tanka Schöppner und Brigitte Färber sei Polizist „der Traumberuf“ gewesen, sagten sie gestern unisono. Irem Celik hatte sogar als Schülerin ein Praktikum bei der Inspektion in Gauting gemacht. Letzten Endes sollte es beruflich anders kommen, nichtsdestotrotz wollen alle jetzt ehrenamtlich voll durchstarten. Celik versteht sich als „Freund und Helfer“.

„Ich hoffe, dass ich vieles ohne die Polizei erreichen kann“, sagte Brigitte Färber, die sich selbst über Lärm und Randale am Seeufer ärgert. Tanka Schöppner will zum Beispiel auch dann da sein, wenn Frauen nachts alleine nach Hause gehen. Gökmen Aydogan war als Taxifahrer schon mehrfach in brenzligen Situationen oder hat solche mitbekommen. Er habe wie die anderen einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sagte der 43-Jährige, der seit zwölf Jahren selbstständig ist und sich in seiner Freizeit als Fußballtrainer beim SV Söcking und der FT Starnberg 09 engagiert. Er denke, dass es für ihn das richtige Ehrenamt sei, sagte Ahmet Durmus, der erst vor Kurzem aus Nürnberg nach Starnberg versetzt wurde und der in seiner Freizeit die Kampfsportart MMA (Mixed Martial Arts) betreibt. Sprachlich sind die fünf gut aufgestellt, beherrschen auch Englisch, Türkisch, Russisch und Bulgarisch.

Insgesamt gibt es im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord neun Sicherheitswachten mit insgesamt 72 Ehrenamtlern. Die Erfahrungen seien durchweg positiv, sagte Präsident Gietl. Starnbergs Polizeichef Matuschek ist von der Sinnhaftigkeit überzeugt: „Ich würde mich freuen, wenn es im Landkreis Nachahmer gibt.“