Sirenen heulen am Donnerstag auch im Landkreis Starnberg

Auch die Sirene auf dem Dach des Rathauses in Herrsching soll beim bundesweiten Warntag am kommenden Donnerstag um 11 Uhr heulen. © Andrea Jaksch

Am Donnerstag, 8. Dezember, findet wieder der bundesweite Warntag statt. Heuer werden erstmals auch Warnungen an Smartphones geschickt.

Landkreis - Es gibt sie noch, die guten, alten Sirenen auf Feuerwehrhäusern oder sonstigen öffentlichen Gebäuden – wenn auch nicht mehr so viele wie früher. Sie sollen heulen, wenn am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, um Punkt 11 Uhr der zweite bundesweite Warntag stattfindet. Dabei erproben Bund, Länder und Kommunen verschiedene Warnmittel wie Radio, Warn-Apps und einzelne Sirenen, mit denen im Ernstfall die Bevölkerung alarmiert werden kann. Erstmals wird heuer auch eine Probewarnmeldung über „Cell Brodcast“ verschickt. Dabei handelt es sich um eine automatische Warnnachricht, die rund die Hälfte aller Mobilfunkgeräte in Deutschland direkt erreichen soll.

„Der Probealarm ist ein wichtiger Baustein zur Sicherstellung der Bevölkerungswarnung“, erklärt Landrat Stefan Frey. „Zum einen, um die Funktionsfähigkeit der Sirenen zu testen. Viel wichtiger ist es aber, dass die Menschen diesen einminütigen, auf- und abschwellenden Heulton als Warnsignal für die Bevölkerung erkennen und wissen, was dann zu tun ist. Aber auch die anderen Warnwege über Mobilfunkgeräte sind wichtiger denn je“, erklärt der Landrat. Wie der Landkreis Starnberg daran teilnimmt, erläutert das Landratsamt.

Sirenenanlagen

Nicht alle Sirenen sind für diesen speziellen Warnton technisch ausgerüstet. Die Stadt Starnberg beteiligt sich mit je einer Sirene in den Ortsteilen Hadorf und Leutstetten. Die Gemeinde Herrsching ist mit drei Sirenen in Herrsching (Alte Schule, Rathaus, Kurparkschlösschen) dabei. In der Gemeinde Gauting sollen zwei Sirenen in Gauting (Rathaus, mobile Anlage an der Frühlingstraße) und je eine in den Ortsteilen Stockdorf, Buchendorf, Unterbrunn, Oberbrunn und Hausen heulen.

Getestet wird ein auf- und abschwellender Heulton mit der Dauer von einer Minute. „Der Heulton soll die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit, wie beispielsweise Naturgefahren, Schadstoffaustritte oder ähnliches veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten, Nachrichten der Warn-App Nina abzurufen und möglicherweise auf Lautsprecherdurchsagen der örtlichen Einsatzkräfte zu achten“, erklärt Landratsamtssprecher Stefan Diebl. Stefan Frey ergänzt: „Wichtig ist es, den Unterschied zum dreimal aufheulenden Warnton mit jeweils kurzer Pause, der ausschließlich zur Alarmierung gedacht ist, zu kennen“, so Frey.

Warn-Apps

Der Bund schickt an diesem Tag auch einen Warntext an die verschiedenen Warn-Apps, die sich jeder kostenlos auf sein Smartphone laden kann, zum Beispiel Nina.

„Cell Broadcast“

Erstmals wird am Donnerstag auch der Warnweg über „Cell Broadcast“ getestet. „Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird“, erklärt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf seiner Internetseite. „Mit keinem anderen Warnmittel können wir mehr Menschen erreichen.“

„Die Übersendung von Warnmeldungen über Cell Broadcast ist ein anonymes Verfahren, das die Empfangsbereitschaft des Mobilfunkendgerätes in einer Funkzelle des Mobilfunknetzes nutzt“, erläutert Stefan Diebl. „So können in einem potenziellen Gefahrengebiet befindliche Mobilfunkendgeräte mit einer Warnmeldung ang

Dafür ist auch keine App auf dem Mobilfunkgerät notwendig. Damit das Handy „Cell Broadcast“-Nachrichten empfangen kann, benötigt es aber aktuelle Updates. Sonst funktioniert es nicht. Das Bundesamt empfiehlt deshalb zu prüfen, ob die aktuellen Updates installiert sind. Und: „Damit Sie die Nachricht empfangen, muss Ihr Handy am 8. Dezember 2022 eingeschaltet und darf nicht im Flugmodus sein.“ Mehr Informationen dazu und generell zum Warntag finden sich auf der Internetseite www.bbk.bund.de und auf der Seite des Bayerischen Innenministeriums unter www.innenministerium.bayern.de.

Beim ersten bundesweiten Warntag im September 2020 war es zu technischen Problemen gekommen, weil die Warn-Apps wegen Computerproblemen zu spät ausgelöst hatten. Im vergangenen Jahr war der Warntag abgesagt worden.

