Kira Weidle erlebt verrückte Achterbahnfahrt

Von: Michael Baumgärtner

Teilen

Im Schneegestöber legte Kira Weidle eine Topfahrt hin, schien Rang fünf schon sicher zu haben, ehe sich die Verhältnisse besserten und sich eineige Läuferinnen mit hohen Startnummern noch vor ihr platzierten. © Marco Trovati/dpa

Was für ein verrücktes Wochenende für Kira Weidle: Die Rennläuferin vom Ski-Club Starnberg erlebte beim Weltcup in Kvitfjell (Norwegen) eine turbulente Achterbahnfahrt.

Starnberg - Eine wilde Achterbahnfahrt erlebte Kira Weidle am Wochenende bei den Weltcuprennen im norwegischen Kvitfjell . Am Freitag belegte die Skirennläuferin aus Starnberg im Super-G Rang zwölf und ging zuversichtlich in die Abfahrt am Samstag. Doch nach gut 20 Fahrsekunden und direkt vor einer Flachpassage knallte die 27-Jährige mit hohem Tempo mit dem rechten Arm an eine Torstange, blieb hängen und schwang kurz darauf mit Schmerzen ab. Ihr Rennanzug wies am Unterarm und am rechten Knie deutliche Spuren vom harten Kontakt mit den Torstangen auf. Doch glücklicherweise war nichts gebrochen. Der Deutsche Skiverband gab bald Entwarnung: „Kira kann Hand und Finger bewegen und schließt daher eine schwere Verletzung aus.“

Trotz Schmerzen und mit bandagiertem Unterarm startete Weidle am Sonntag beim zweiten Super-G. Der allerdings sollte es in sich haben. Starker Schneefall machte die Piste langsam, dazu kam schlechte Sicht. Als Weidle mit Startnummer 19 auf Platz vier ins Ziel kam, durfte sie auf die beste Super-G-Platzierung ihrer Karriere hoffen. Aber plötzlich hörte der Schneefall kurzfristig auf, so dass noch einige Rennläuferinnen mit Startnummern jenseits der 30 – unter anderem Siegerin Nina Ortlieb (Nummer 31) und die Deutsche Emma Aicher (Nummer 33, 5. Platz) – an ihr vorbeizogen und sie letztenendes auf Rang neun durchgereicht wurde. „Ein verrücktes Rennen“, meinte Kira Weidle. Sofia Goggia, die bis dato in Führung gelegen hatte, nannte es sogar „kriminell“.