Spannendes Rennen um Vize-Posten im Rathaus

Wer wird Zweiter und Dritter Bürgermeister von Starnberg und damit Stellvertreter von Bürgermeister Patrick Janik? Die Entscheidung fällt am nächsten Donnerstag - und sie könnte eine faustdicke Überraschung sein.

Starnberg – Wer wird Zweiter und Dritter Bürgermeister von Starnberg und damit Stellvertreter von Patrick Janik? In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 14. Mai, gibt es die Antwort auf diese Frage. Und die könnte für einige eine faustdicke Überraschung sein – und für andere möglicherweise eine herbe Enttäuschung mit sich bringen.

Die Ausgangslage:Patrick Janik hatte sich bereits Mitte April im Starnberger Merkur geäußert, wonach er sich „Stellvertreter mit ein bisschen Erfahrung im Gremium“ wünsche. Namen nannte Janik nicht. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die CSU als stärkste Kraft im Stadtrat beansprucht den Posten des Vizebürgermeisters für sich, den Dritten Bürgermeister würden gerne die Grünen stellen, die zweitstärkste Kraft sind.

Die CSU:Parteichefin Dr. Charlotte Meyer-Bülow hüllt sich in Schweigen. „Wir wollen erst mit den anderen Fraktionen und mit Patrick Janik reden“, sagt sie. „Lassen Sie sich überraschen.“ Janiks Anforderungsprofil würde am ehesten auf Ludwig Jägerhuber und Thomas Beigel passen. Beide sind jedoch beruflich stark eingespannt. Beigel ist zudem neuer Fraktionschef der CSU. Stadtratserfahrung haben auch Katja Fohrmann, Fritz Obermeier, die ebenfalls berufstätig sind, und Angelika Kammerl.

Die Überraschung: „Ich kann mir eine Kandidatur vorstellen“, sagte Kammerl am Freitag im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Für die 68-Jährige sprechen vier Punkte: Sie ist Rentnerin, verfügt also über Zeit. Sie ist seit 2014 Stadträtin. Sie ist hoch engagiert. Und sie hat ein Vertrauensverhältnis zu Patrick Janik. Ob sie allerdings zur Wahl am Donnerstag auch antritt, ließ sie offen.

Die Grünen: Ihre Bürgermeisterkandidatin Kerstin Täubner-Benicke will mindestens ins Rennen um den Dritten Bürgermeister gehen. „Das ist meine Präferenz“, sagt sie. Der Posten für die Grünen würde den Wählerwillen abbilden – und es wäre ein Zeichen, dass der Stadtrat die anstehenden Themen wie Verkehr, Klimawandel oder auch die Folgen der Corona-Pandemie gemeinsam angehen wolle. Täubner-Benickes Handicap: Sie ist ebenso wie vier Fraktionskollegen Stadtratsneuling. Einziger altgedienter Grüner ist Dr. Franz Sengl, der an einem Bürgermeisterposten aber kein Interesse hat und zudem neuer Fraktionschef ist. Wohl auch aus diesem Grund hätten die Grünen bislang „wenig Unterstützung“ aus Reihen der anderen Fraktionen bekommen, gibt Täubner-Benicke zu.

Die Königsmacher: Erschwerend für die Grünen ist die Tatsache, dass es aus Reihen von CSU, UWG, BLS und SPD Überlegungen gibt, auch den Dritten Bürgermeister zu stellen. Die vier waren die Königsmacher von Patrick Janik und leiten daraus einen Anspruch ab, wie zum Beispiel BLS-Chef Franz Heidinger. Er sagt: „Die Grünen haben uns nicht unterstützt. Wir werden sie jetzt auch nicht unterstützen.“

Die Unbekannte:Völlig offen ist, ob es weitere Interessenten gibt, beispielsweise aus Reihen des BMS von Eva John, das immerhin drittstärkste Kraft im Stadtrat ist.

