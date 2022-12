Starnberg hält zusammen: Gespendete Laptops und Tablets für Schüler

Von: Peter Schiebel

Ein Tisch voll Laptops, Tablets und einem Drucker (v.l.): Es freuen sich der Leiter des Gymnasium Starnberg, Thomas Volz, sowie die Organisatoren Winfried Wobbe, Anton Modl und Peter Lietzenmaier. © Gymnasium

Eine private Initiative unterstützt Schüler mit gespendeten Laptops und Tablets. Insgesamt sind circa zehn Laptops, zwei Tablets und ein Drucker zusammengekommen.

Starnberg – Der Schreibtisch ist voll mit Laptops, Ladekabeln und Computermäusen, zufrieden schauen die vier Herren in die Fotokamera: In einer ersten Sammelrunde haben Peter Lietzenmaier aus Söcking und sein alter Spezl Winfried Wobbe IT-Ausstattung für Schüler des Gymnasiums Starnberg gesammelt, die finanziell nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. „Die sinnvolle Nutzung digitaler Endgeräte gehört inzwischen zum Alltag vieler Schülerinnen und Schüler“, sagt Lietzenmaier im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Aber: „Für einige Familien ist die Anschaffung von privaten Endgeräten, gerade bei mehreren Kindern, auch ein finanzieller Kraftakt.“

Und so schloss sich Lietzenmaier mit dem ehemaligen Lehrer des Gymnasiums und UWG-Stadrat, Winfried Wobbe, zusammen und startete einen Spendenaufruf, unter anderem im Starnberger Merkur. Mit im Boot war schnell auch Anton Modl, der sich im Seniorentreff Starnberg um alles kümmert, was mit Computern, Tablets, Smartphones und so weiter zu tun hat. „Circa zehn Laptops, zwei Tablets und ein Drucker“ sind bis jetzt zusammengekommen, berichtet Lietzenmaier. Er habe zwar auf mehr gehofft, sagt er. „Aber es sind auch hervorragende Geräte darunter.“ Anton Modl begutachtete jedes einzelne, löschte etwaige noch vorhandene Daten unwiederbringlich und setzte die Geräte neu auf. Gemeinsam übergaben Lietzenmaier, Wobbe und Modl sie nun dem Leiter des Gymnasiums, Thomas Volz.

Anfragen für Geräte werden vertraulich behandelt

„Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern ein digitales schulisches Arbeiten unabhängig vom Einkommen der Eltern zu ermöglichen“, sagt Lietzenmaier. Ob diese Kinder aus deutschen oder aus Flüchtlingsfamilien kommen, zum Beispiel aus der Ukraine, spielt für die Organisatoren dabei überhaupt keine Rolle. „Eltern, deren Tochter oder Sohn für solch eine Spende in Frage kommen, schreiben einen formlosen Antrag an die Schule, die dann zusammen mit der Initiative die Übergabe im Dezember organisiert.“ Selbstverständlich würden alle Anfragen vertraulich behandelt. Eine Übersetzung der Information ins Ukrainische gibt es auch. Lietzenmaier: „Für diese Schülerinnen und Schüler ist es sehr wichtig, via Internet mit ihren ukrainischen Lehrern in Verbindung zu bleiben und natürlich auch mit Verwandten und Freunden.“

Für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hatten Lietzenmaier und Wobbe im Frühjahr bereits Fahrräder gesammelt. Gut 100 Stück kamen damals zusammen, die ebenfalls von Anton Modl und einem Team Ehrenamtlicher, falls erforderlich, auf Vordermann gebracht wurden. Geholfen hatten seinerzeit unter anderen Anton Maier, Uwe Mertsch und Rafael Reitzig vom ADFC sowie Michael Becker vom Hagebaumarkt.

Organisatoren hoffen auf Nachahmer der Spendenaktion

Lietzenmaier und Wobbe danken auch jetzt allen Spendern ausdrücklich – und hoffen auf Nachahmer. „Es ist weiterhin noch ein großer Bedarf an Tablets oder Laptops vorhanden“, sagt Lietzenmaier und appelliert an die Starnberger: „Bitte schauen Sie in Ihrem Fundus nach, ob sich dort nicht noch das eine oder andere Gerät befindet, das gespendet werden kann.“ Dann sei es gegebenenfalls auch möglich, andere Starnberger Schulen mit IT-Geräten zu unterstützen. Für Rückfragen zu der Aktion ist er unter der Telefonnummer 0177/7 29 06 47 zu erreichen.