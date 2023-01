Spitzenrang für Kira Weidle bei diffusem Licht

Von: Michael Baumgärtner

„Ein, zwei Rutscher zu viel“ fabrizierte Kira Weidle bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo. Dennoch stand sie wieder auf dem Podium. © Peter Kornatz

Top-Ergebnis für Kira Weidle: Die Starnberger Skirennläuferin fährt bei der Abfahrt in Cortina d‘Ammpezzo auf Rang drei.

Starnberg – Zum insgesamt sechsten Mal im Weltcup auf dem Podium, zweiten Mal in diesem Winter: Kira Weidle raste am Freitag bei der Abfahrt in Cortina d’Ampezzo wie schon eine Woche vor Weihnachten in St. Moritz auf Rang drei. Die Strecke, auf der sie vor zwei Jahren mit der WM-Silbermedaille ihren bislang größten Erfolg feierte, scheint der 26-Jährigen vom Ski-Club Starnberg einfach zu liegen. Ihren langersehnten ersten Weltcupsieg allerdings verpasste sie erneut. Ihr fehlten 0,36 Sekunden auf Seriensiegerin Sofia Goggia (Italien) und 0,23 Sekunden auf die Zweitplatzierte Ilka Stuhec (Slowenien).

Nicht nur deswegen war Weidle mit ihrer Fahrt nicht vollkommen zufrieden: „Ich bin nicht zu hundert Prozent sauber gefahren“, sagte die Starnbergerin nach dem Rennen im Interview, „das waren ein, zwei Rutscher zu viel.“ Was angesichts der schlechten Sichtverhältnisse, die zumindest für die etwas früher gestarteten Fahrerinnen herrschten, nicht verwunderte. Gerade im oberen Abschnitt „war es sehr schwierig, es war ganz schön diffus“, erklärte Weidle, die mit Startnummer neun ins Rennen gegangen war und zwischenzeitlich sogar vor der zwei Nummern früher gestarteten Siegerin Goggia gelegen hatte.

Im Zielraum musste Weidle noch eine Weile um ihren Podestplatz zittern. Denn plötzlich kam die Sonne raus – ein Riesenvorteil für die nachfolgenden Rennläuferinnen. Aber keine, auch nicht Olympiasiegerin Corinne Suter (Schweiz), die stürzte, oder Überfliegerin Mikaela Shiffrin (USA) konnte sie noch einholen.

Die nächste Gelegenheit auf den ersten Weltcupsieg bietet sich Kira Weidle an diesem Samstag (10 Uhr), wenn in Cortina auf der Tofana die zweite Abfahrt ausgetragen wird. Am Sonntag (11.30 Uhr) folgt noch ein Super-G. Auch in dieser Disziplin ließ Weidle zuletzt in St. Anton mit einem 7. Platz aufhorchen.