Spritpreise auf Rekordhoch: Verständnis im Landkreis

Von: Laura Forster

Knapp 2,04 Euro kostete gestern ein Liter Diesel an der Esso-Tankstelle in Starnberg. So hohe Spritpreise hat Christian Mayer, Fahrer beim Busunternehmen Pavle aus Gauting, noch nie erlebt. © Dagmar rutt

Die Spritpreise im Landkreis erreichen inzwischen schwindelerregende Höhen, und ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Während Tankstellenpächter auf Verständnis stoßen, haben Unternehmer mit den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen.

Landkreis – An der Allguth-Tankstelle in Gilching zeigte die leuchtende Anzeigetafel am Montagmittag bei jeder Spritsorte eine große Zwei vor dem Komma an. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagt Pächter Werner Wagner. „Die Preise sind derzeit exorbitant hoch.“ Um rund 40 Cent ist der Preis für einen Liter Diesel und Benzin im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen. „Das ist schon eine Hausnummer.“

Trotzdem zeigen Wagners Kunden Verständnis für die Preise, die die Allguth-Zentrale derzeit festlegt. „Ich muss wirklich sagen, dass ich sehr angenehm überrascht bin. Bis jetzt wurden weder mein Team noch ich doof angemacht“, sagt er. Viele Kunden reagierten mit Humor. Sätze wie „Ich will doch nicht gleich die ganze Tankstelle kaufen“ oder „Den Beleg möchte ich zum Einrahmen“, gepaart mit einem Lächeln, hat der Allguth-Pächter in den vergangenen Tagen öfters gehört. „Die Leute wissen, wieso die Spritpreise derzeit so hoch sind. Es gibt einen echten Grund, der nachvollziehbar ist. So ist es leichter, damit umzugehen und es zu akzeptieren“, sagt Wagner, der sich noch gut an die Zeit der Finanzkrise 2008 erinnern kann. „Damals gingen die Preise auch hoch, doch die Kunden hatten nur wenig Verständnis.“

Tankstellen-Pächter rechnet nicht damit, dass Spritpreise in nächster Zeit runter gehen

Auf die Frage, wann sich die Situation an den Tankstellen wieder etwas beruhigt und die Zahlen wieder nach unten gehen, kann Wagner seinen Kunden nur antworten: „Ich habe leider keine Glaskugel.“ Der erfahrene Tankstellen-Pächter geht jedoch davon aus, dass die Preise noch einige Zeit auf einem hohen Niveau bleiben und sogar noch steigen werden – für einige Firmen im Landkreis eine Horror-Vorstellung.

Das Busunternehmen von Hans Pavle hat die Corona-Krise immer noch nicht ganz überstanden und schon folgt der nächste Schlag. „Es wird immer noch sehr wenig gebucht“, sagt Gabi Pavle. Deshalb liegt das Hauptgeschäft des Gautinger Unternehmens derzeit bei Schulkindertransporten. Acht Schulen im Landkreis fahren die 14 Mitarbeiter an. „Da haben wir feste Verträge.“ Sollten die Spritkosten weiter steigen und die Fahrten nicht mehr wirtschaftlich sein, werde es jedoch eng. Bei den Reisen sollen die Preise künftig erhöht werden. „Da waren wir trotz Pandemie bisher sehr moderat“, so Gabi Pavle.

Taxi-Unternehmer aus Starnberg kann seine Preise nicht erhöhen

Etwas mehr verlangen würde auch Detlef Sommerfeldt vom Taxiservice Starnberg gerne. „Wir haben jedoch gesetzliche Tarife, an die wir gebunden sind. Neue Verhandlungen gibt es nur alle vier bis fünf Jahre“, sagt Sommerfeldt, der zusammen mit seiner Frau Sylke Kunden durch den Landkreis fährt. Seit Jahren ist die Lage angespannt, aufgrund von Corona fielen ein Großteil der Flughafen- und Münchenfahrten aus.

Mit einer Senkung der Spritpreise rechnet Sommerfeldt erst, sobald sich die Sitution in der Ukraine beruhigt hat. „Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.“ Mit einem deutlichen wirtschaftlichen Einschnitt muss der Taxifahrer bis dahin leben. Auf ein E-Auto zu wechseln, kommt für ihn nicht in Frage. „Da reicht der Tank nicht. Für einen Dieselwagen bräuchte ich zwei E-Autos“, so Sommerfeldt. Beklagen möchte er sich trotz der aktuellen Situation nicht. „Es könnte noch viel schlimmer sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf, das zählt.“ lf