Es wächst und gedeiht: Hobbygärtner sind aufgerufen, Saatgut nach der Ernte wieder abzugeben

Von: Peter Schiebel

Die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, Daniela Ponholzer, präsentiert die Starnberger Saatgutbibliothek, die vor einem Jahr gestartet ist. Die Bilanz seitdem fällt rundweg positiv aus. © Photographer: Andrea Jaksch

Vor einem Jahr hat die Stadtbücherei Starnberg damit angefangen, ihre Saatgutbibliothek aufzubauen. Die Bilanz fällt positiv aus: Es sei immer Saatgut da gewesen, der Kreislauf bleibe erhalten. Nun sind Hobbygärtner aufgerufen, Saatgut nach der Ernte wieder abzugeben.

Starnberg – Mit Ringelblumen, Sonnenblumen, Kokardenblumen und Mohn fing alles an. Die Samen dieser Pflanzen bildeten vor fast genau einem Jahr, Anfang Oktober 2021, den Grundstock für die Saatgutbibliothek der Starnberger Stadtbücherei. Das Prinzip war und ist einfach: Nach der Erntezeit im Herbst bringen Hobbygärtner Saatgut in beschrifteten Tütchen in die Bücherei, im Frühjahr können sich Interessierte den Samen abholen und einpflanzen – und nach der Ernte oder Blühzeit im Herbst wieder Saatgut zurückbringen. Es scheint zu funktionieren: „Seit dem Frühjahr war die Saatgutbibliothek nie komplett leer, immer wieder wurde Saatgut dazugestellt und mitgenommen“, teilt das Rathaus in einer Pressenotiz mit.

„Wir freuen uns sehr über die Beteiligung und sind begeistert, dass der Kreislauf der Saatgutbibliothek erhalten bleibt“, erklärt die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei, Daniela Ponholzer. „Von den ersten geernteten Samen haben uns die fleißigen Gärtnerinnen und Gärtner schon berichtet.“

Ausgabe hat mit rund 50 Tüten im Frühjahr begonnen

Wie viele Menschen sich bislang daran beteiligt haben und wie viele Tütchen mitgenommen und vorbeigebracht wurden, kann Ponholzer auf Rückfrage des Starnberger Merkur zwar nicht sagen. Es müssen aber einige gewesen sein. Mit rund 50 Tütchen habe die Ausgabe im Frühjahr begonnen, immer wieder seien weitere dazugekommen. Damit möglichst viele mitmachen konnten, durfte jeder nur maximal zwei mit nach Hause nehmen.

Zur Erntezeit jetzt hoffen Ponholzer und ihre Kolleginnen auf möglichst viele Gärtner, die Saatgut für Blumen, Gemüse, Sträucher und Bäume wieder vorbeibringen. Samen von zehn verschiedenen Tomatenarten seien bereits abgegeben worden, sagt sie. Für das Abfüllen des Saatguts hält die Stadtbücherei bedruckte Umschläge bereit. Alternativ dazu kann unter www.buecherei.starnberg.de eine Druckvorlage heruntergeladen werden. Die Organisatorinnen bitten allerdings darum, nur samenfestes Saatgut vorbeizubringen. Sogenannte Hybridsamen aus Kreuzungen – oft an der Kennzeichnung F1 zu erkennen – lassen sich nicht stabil vermehren. Bis zum kommenden Frühjahr wird das Saatgut eingelagert. „Es wird im Winter aus dem Regal verschwinden“, kündigt Daniela Ponholzer an. Bislang ist die Saatgutbibliothek noch direkt neben den Gartenbüchern platziert.

Kleiner gelber Mohn, abgefüllt am 22. Juli, samt selber aus, blüht erst im zweiten Jahr – eine perfekte Beschriftung. © stadt starnberg

„Es sieht so aus, als ob das Projekt langfristig wächst und nicht bloß etwas Einjähriges war“, freut sich die stellvertretende Leiterin. Zumal das Teilen von Samen aus dem eigenen Garten heimische Pflanzen verbreiten, die Pflanzenvielfalt fördern und die gärtnerische Freude erweitern kann.

Wer Fragen zur Saatgutbibliothek hat, kann sich während der Öffnungszeiten der Bücherei an die Telefonnummer (0 81 51) 30 49 wenden oder schreibt eine E-Mail an buecherei@starnberg.de.