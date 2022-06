Stadtbücherei Starnberg: Rückgang bei Nutzern und Ausleihen

Von: Peter Schiebel

Dinge, die Spaß machen und oder nützlich sind: Büchereileiterin Ilona Obermeier (r.) und Mitarbeiterin Daniela Ponholzer vor der „Bibliothek der Dinge“. Sie wuchs 2021, in anderen Bereichen gab es Rückgänge. © Andrea Jaksch

Die Bilanz der Starnberger Stadtbücherei für 2021 fällt durchwachsen aus. Die Nutzerzahlen sanken, nicht nur wegen Corona. Es gibt aber auch Abteilungen, die wachsen.

Starnberg – Erst hat man kein Glück, und dann kommt auch noch Pech dazu: Die berühmte Fußballerweisheit hat im vergangenen Jahr auch auf die Stadtbücherei Starnberg zugetroffen. Dem fehlenden Glück – gut zwei Monate Corona-Lockdown Anfang 2021 – folgte im Juni das Pech. Starkregen drang in das Gebäude an der Hauptstraße ein, das Lesecafé blieb bis Anfang August für zwei Trocknungsphasen insgesamt viereinhalb Wochen lang geschlossen. Beide Ereignisse haben sich natürlich auf die Jahresbilanz ausgewirkt, die Büchereileiterin Ilona Obermeier kürzlich dem Kulturausschuss des Stadtrats vorgelegt hat.

Dass die Zahlen teils deutliche Rückgänge gegenüber 2020 aufweisen, führte Obermeier aber auch auf eine neue Zählweise zurück. Die Zahl der Ausleihen sank um rund ein Drittel auf 114 328, wobei der Rückgang statistisch gesehen ausschließlich auf die physische Ausleihe zurückzuführen ist. Die Downloads der sogenannten Onleihe wiesen nämlich mit 21 985 sogar ein leichtes Plus auf. Die Anzahl der Besuche in der Bücherei ging um rund 14 Prozent auf 24 261 zurück. Statistisch gesehen war also jeder Starnberger im vergangenen Jahr genau einmal in der Stadtbücherei – ein nach den Empfehlungen der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken in Bayern befriedigender Wert. Zum Vergleich: Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 waren es noch 41 455 Besuche gewesen. Und auch die Zahl der aktiven Nutzer sank: um rund zehn Prozent auf 2181.

Zufriedenheit trotz Rückgängen

„Wir sind mit den Zahlen trotzdem zufrieden“, sagte Ilona Obermeier. Die Starnberger Bücherei bewege sich damit im Durchschnitt vergleichbarer Bibliotheken. Insgesamt bietet die Stadtbücherei 54 912 Medien an, einen Großteil davon elektronisch. Die meisten physisch vorhandenen Medien sind Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher sowie Belletristik. Besonders gefragt waren im vergangenen Jahr allerdings Brettspiele, was die Häufigkeit der Ausleihe pro Medium anbelangt. „Wir müssten eigentlich viel mehr Brettspiele einkaufen, um dem Bedarf gerecht zu werden“, sagte Obermeier.

Corona hin, Lockdown her: Unbeeindruckt von der Pandemie hat die Stadtbücherei auf ganz anderem Gebiet ihr Angebot erweitert: mit der Bibliothek der Dinge als erster Bücherei in der Region, mit der Saatgutbibliothek, die mit der Ernte im Herbst wieder aufgefrischt werden soll –und mit dem Escape-Room-Spiel „Allein in der Bücherei“, bei dem drei- bis sechsköpfige Teams eine Stunde Zeit haben, ein kniffliges Rätsel zu lösen. Die Nachfrage sei gut, die Warteliste sehr lang, erklärte Obermeier.

Lange Lernnächte geplant

Die beliebtesten Medien 2021 waren bei der Belletristik „Wir holen alles nach“ von Martina Borger, bei den Sachbüchern „Tinnitus – Endlich Ruhe im Ohr“ von Eberhard Biesinger, bei den Kinderbüchern „Die drei ??? Kids – Der Monster-Schreck“, bei den Hörbüchern „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens und „Die drei ??? Kids – Der verrückte Erfinder“, bei den Filmen „Love Sarah“ sowie „Der geheime Garten“ und bei den Konsolenspielen „Welcome to animal crossing – New horizon“. Für Ilona Obermeier durchaus bemerkenswert: Zum ersten Mal habe die Stadtbücherei Spiele für Nintendo Switch angeboten –„und dann war es gleich das am meisten ausgeliehen Spiel“.

Was für dieses Jahr geplant ist? In der nächsten Kulturausschusssitzung will die Leiterin das Bibliothekskonzept vorstellen, das unter anderem auf Lese- und Sprachförderung sowie Nachhaltigkeit abzielt. Die Bibliothek der Dinge soll erweitert werden. Auf der Agenda stehen zudem lange Lernnächte.