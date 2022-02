Bürgermeister Janik weist Kritik scharf zurück: „Eine Grenzüberschreitung, ein Fehler“

Von: Michael Stürzer

Damals war noch alles in Ordnung: Patrick Janik wurde am 14. Mai 2020 als Bürgermeister vereidigt, und seither hat seiner Ansicht nach die Zusammenarbeit geklappt – der als zerstritten angesehene Stadtrat habe sein Bild in der Öffentlichkeit gewandelt. Durch die scharfe und in Janiks Augen unsachliche Kritik an einem Mitarbeiter, dem Kämmerer, durch drei Stadträte der Grünen um Dr. Franz Sengl (links mit verschränkten Armen) sieht Janik das gefährdet. © Svj

Denkwürdig beschreibt die Stadtratssitzung am Montag noch am ehesten, denn Bürgermeister Patrick Janik wies die Kritik dreier Stadträte der Grünen an der Haushaltspolitik und insbesondere am Kämmerer scharf zurück. Die Grünen entschuldigten sich und stimmten sogar für eine Distanzierung.

Starnberg – Wer im Lauf der Jahre Sitzungen des Starnberger Stadtrats verfolgt hat, hat schon einiges erlebt – das aber noch nicht. Bürgermeister Patrick Janik machte in einer knapp 25-minütigen Rede am Montagabend deutlich, wie wütend ihn die Kritik der Grünen an Haushalt und Kämmerer gemacht hat, wie sehr er sie ablehnt und wie schädlich er sie für das Ansehen von Stadt und Stadtrat hält. Grünen-Fraktionschef Dr. Franz Sengl, Hauptkritiker des Kämmerers, entschuldigte sich und verzichtete auf eine vorbereitete Erklärung, bestand aber auch auf einem Gespräch.

Nach der scharfen Kritik der drei Grünen – Sengl, Kerstin Täubner-Benicke und Annette Kienzle – in einer Pressekonferenz hatte Janik Medienberichte analysiert, sich genauer kundig gemacht und mit den anderen Fraktionen im Stadtrat beraten. Das Grünen-Trio hatte vor allem Kämmerer Thomas Deller vorgeworfen, keine Finanzkontrolle auszuüben. Janik räumte am Montagabend die Tagesordnung bis auf unaufschiebbare Punkte ab – selbst der Sachstand bei der Bewerbung für die Landesgartenschau wurde auf Februar vertagt – und redete den drei Grünen, aber auch allen Stadträten, ins Gewissen.

Starnbergs Bürgermeister Patrick Janis wünscht sich Respekt und gegenseitige Wertschätzung im Stadtrat

Dem Bürgermeister, normalerweise ein ruhiger Mensch mit spitzem Humor, war anzumerken, wie ihn die Sache in Rage versetzt. „Ich habe das Gefühl, wir sind dieses Jahr mit dem falschen Fuß aufgestanden“, begann er und meinte die eigentlich 18 Monate lang kollegiale Zusammenarbeit, für die man sich im Dezember noch auf die Schulter geklopft habe. Sein Ziel sei immer Respekt und gegenseitige Wertschätzung gewesen, die er einfordern wolle und auch von sich einfordern lasse. Das habe gut funktioniert, auch die Zusammenarbeit mit der WPS mache fast Spaß („außer bei einem gewissen Tiefbauprojekt“), und die Zusammenarbeit mit seiner Vorgängerin Eva Pfister sei von Respekt geprägt.

Den vermisst er bei den drei Stadträten. Die Kritik der Grünen – Dr. Ursula Lauer, Angelika Fränkel und Friedrich Federsel, die bei der Online-Pressekonferenz nicht dabeiwaren, nahm er ausdrücklich aus – sei für ihn in der Zusammenarbeit eine Zäsur gewesen und dürfe nicht „Auftakt zu etwas sein, dass wir alle nicht wollen“. In Anlehnung an die frühere Grünen-Stadträtin Martina Neubauer hatte sich Janik für seine Rede eine Überschrift überlegt: „Ausgerechnet die Grünen“.

Die Kritik habe ihn in ihrer Form und Schärfe getroffen, persönlich und als Bürgermeister. Kritik sei in Ordnung, auch in scharfer Form – an die richtige Adresse und fundiert. Die Grünen-Schelte für Haushalt und Kämmerer sei „sachlich falsch aus fachlich unberufenem Munde“. Jede Fraktion rufe ihn an, wenn es ein Problem gibt, nur die Grünen nicht. Die Krönung sei, dass die Grünen nicht ihn als Bürgermeister kritisiert hätten („gehört zum Berufsbild“) oder die Stadtverwaltung, sie hätten sich einen Mitarbeiter herausgesucht und ans Kreuz genagelt. Kämmerer Thomas Deller sei „das falscheste Opfer“, weil er sich immer aus der Politik heraushalte. Deller war „aus gutem Grund“ nicht in der Sitzung. Janik ermahnte die drei Grünen, dass sie als Stadträte Teil der „Stadt Starnberg“ seien und diese deswegen als Arbeitgeber ein „jämmerliches“ Bild abgebe. In Janiks Wahrnehmung sind ihm die drei in den Rücken gefallen, weswegen er sie scharf ermahnte: Ab sofort solle öffentlich auf ihn als Bürgermeister oder auch andere Fraktionen gezielt werden, nicht auf Mitarbeiter der Verwaltung – für deren Schutz ist er als Bürgermeister verantwortlich.

Patrick Janik fordert, den Reset-Knopf zu drücken, und eine Entschuldigung bei Kämmerer Thomas Delle

Als Motiv für die Fundamental-Kritik der drei Stadträte sieht Janik unter anderem, dass sie mit einem Antrag im Hauptausschuss, die Haushaltsdebatte nicht abzuschließen, nicht durchgekommen waren. Das spielte bei der besagten Pressekonferenz zwar eine Rolle, doch hatten die Grünen zu dem Termin bereits eingeladen, bevor der Beschluss fiel. In der Sache, also bei der Beurteilung der Finanzlage und des Haushaltes, bleiben sie bei den meisten ihrer Punkte, wie es scheint.

Die Vorgänge der vergangenen Tage seien „eine Grenzüberschreitung, ein Fehler“ der Grünen gewesen, und dieser Moment definiere, „wie wir die nächsten Jahre miteinander umgehen“. Sollte sich das nicht ändern, werde in den Annalen stehen: „Die Grünen warfen den ersten Stein.“ Patrick Janik forderte, den Reset-Knopf zu drücken, und eine Entschuldigung bei Kämmerer Thomas Deller. Er habe die Sitzung verkürzt, damit jeder sich Gedanken über die künftige Zusammenarbeit machen könne.

Sengl hatte, um die Lage wissend, eine Erklärung vorbereitet, die er aber dann doch nicht hielt. Er entschuldigte sich bei Deller, forderte zugleich aber ein Gespräch zwischen den drei Grünen-Stadträten, Janik, Deller und Finanzreferent Thomas Beigel (CSU). Das bekommt er, und Janik kommentierte trocken: „Das hättet ihr auch einfacher haben können.“

Eine Debatte gab es nicht, Janik hatte darum gebeten. Aber einen Beschluss: „Der Stadtrat distanziert sich von den Darstellungen der Stadtratsmitglieder Kienzle, Dr. Sengl und Täubner-Benicke, welche diese im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema städtischer Haushalt tätigten, insbesondere wegen dem Ausdruck fehlender Wertschätzung gegenüber der Stadtverwaltung, namentlich dem städtischen Kämmerer.“ Selbst die drei Grünen stimmten dafür und niemand dagegen. ike