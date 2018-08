“Unbekanntes Wesen“ pflügt durch Starnberger See: Touristen gelingt kuriose Sichtung

Kuriose Sichtung während des Sommerurlaubs: Zwei Touristen aus Berlin werden ihren Spaziergang am Starnberger See nicht so schnell vergessen.

Starnberg - Was hüpft denn da so ungeniert durch den See? Die Video-Aufnahme, die zwei Touristen aus Berlin an der Starnberger Uferpromenade gelungen ist, wirft Fragen auf.

Claudia Oertel und Axel Evers verbringen gerade ihren einwöchigen Sommerurlaub in Bayern. Die bislang kurioseste Sichtung der Reise ereignete sich bei einem Spaziergang am Mittwochabend. „Erst dachten wir, es handelt sich um einen Schwimmer. Diesen Gedanken haben wir allerdings schnell verworfen“, sagt Evers. In der Tat hatte ein mysteriöser Flossenmann vor einiger Zeit für Aufregung am Starnberger See für Aufregung gesorgt, wie merkur.de berichtet.

Auf der Video-Aufnahme ist ein dunkles, gedrungenes Objekt zu sehen, das mit schnellen, eleganten Sprung- und sogar Saltobewegungen durch den Starnberger See pflügt - ganz im Stile eines Delfins. Dass sie bei ihrem Abendspaziergang einen von Flippers Erben angetroffen haben, glauben die beiden Berliner indes nicht.

Expertin erstaunt: „So viele Sprünge noch nie gesehen“

Das „unbekannte Wesen“ habe in rasantem Tempo zweimal den gesamten See überquert - ohne eine Pause einzulegen. Zunächst sei es aus Richtung Berg gekommen und dann auf selbem Weg wieder zurückgekehrt.

Auch Dr. Andrea Gehrold ist verwundert, nachdem sie die Aufnahme gesehen hat. Als Gebietsbetreuerin ist die Ornithologin mit den Tieren des Starnberger Sees eigentlich bestens vertraut. „Für mich sieht das stark nach einem Fisch aus“, bemerkt Gehrold. Es sei etwa für große Karpfen nicht ungewöhnlich, aus dem Wasser zu springen und auch Saltos zu schlagen. „Aber so viele Sprünge hintereinander habe ich auch noch nicht gesehen“, sagt die Gebietsbetreuerin erstaunt.

Dass ungewöhnliche Tiere ein Bad im Starnberger See nehmen, ist allerdings keine Seltenheit. Zu Sommerbeginn war ein Wildschwein dort beim Schwimmen „erwischt“ worden. Das Tier, das Oertel und Evers am Mittwochabend begegnete, wirkte ungleich dynamischer.

