Staugefahr auf der B 2 ab Freitag: Erneuerung der Fahrbahndecke

Teilen

Das Staatliche Bauamt lässt zwischen Gautinger und Moosstraße die Fahrbahndecke der B 2 erneuern. © Jan Woitas

Ab Freitag, besteht in Starnberg auf der Münchner Straße in Starnberg erhöhte Staugefahr, vor allem an den Wochenenden.

Starnberg – Das Staatliche Bauamt lässt zwischen Gautinger und Moosstraße die Fahrbahndecke der B 2 erneuern. „Dazu wird die bestehende Fahrbahn auf einer Länge von circa 220 Meter abgefräst und neu asphaltiert. Anschließend werden sämtliche Entwässerungseinrichtungen wie Gussasphaltrinnen, Schächte und Gullys in diesem Bereich an die neue Fahrbahnhöhe angeglichen“, teilte die Behörde zu den Arbeiten mit. Das hat Folgen für den Verkehr, dieses und auch nächstes Wochenende.

Dieses Wochenende: Am Freitag, 3. Juni, werden ab 20 Uhr bis Montagfrüh, 6. Juni, gegen 6 Uhr, die Arbeiten im Rund-um-die-Uhr-Betrieb an den Fahrspuren in Richtung Autobahn im Teilstück zwischen der Gautinger und der Moosstraße in Angriff genommen. Der Verkehr in Richtung Autobahn wird laut Staatlichem Bauamt auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Stadtzentrum wird von Freitag 20 Uhr, bis Samstagvormittag über die Petersbrunner und die Gautinger Straße umgeleitet. Ab Samstagvormittag werde diese Umleitung aufgehoben und auch der stadteinwärts fahrende Verkehr auf einer Fahrspur an der Baustelle vorbeigeführt. Heißt: Es ist sehr viel enger also normal.

Nächstes Wochenende: Von Freitag, 10. Juni, ab 20 Uhr an werden die Arbeiten auf dem gleichen Teilstück zwischen Gautinger und Moosstraße fortgesetzt – diesmal an den Fahrstreifen in Richtung Stadtzentrum. Sie dauern bis Montagmorgen, 13. Juni, wiederum gegen 6 Uhr. In dieser Zeit werde der Verkehr in beiden Richtungen jeweils auf einer Spur an der Baustelle vorbeigeführt, teilte die Behörde mit.

Weitere Regelungen: Die Moosstraße kann an beiden Wochenenden von der B 2 aus nicht angefahren werden, sondern nur über die Petersbrunner Straße. Die beiden Bushaltestellen an der Moosstraße werden jeweils an die im Norden liegenden provisorischen Bushaltestellen an der Petersbrunner Straße verlegt. Die Bushaltestelle vorm Landratsamt wird ebenfalls an beiden Wochenenden an die Petersbrunner Straße auf Höhe des Bayerischen Roten Kreuzes verlegt. Für Fußgänger gibt es keine Einschränkungen, auch die Übergänge über die Münchner Straße sind nutzbar.

Arbeiten unter der Woche: Zusätzlich zu diesen Arbeiten wird zwischen Dienstag, 7., und Freitag, 10. Juni, sowie zwischen Montag, 13., und Mittwoch, 15. Juni, an zwei Werktagen an der Kreuzung Münchner/Gautinger Straße eine Fahrspur in Richtung Stadtzentrum weggenommen. Die Arbeiten beginnen jeweils gegen 7 Uhr und dauern 24 Stunden. Eine Fahrspur verbleibe somit stadteinwärts offen. Grund sind Arbeiten für die Querung von Ver- und Entsorgungsleitungen im Kreuzungsbereich der B 2. mm