Neue Zahlen: X-Bus nach Bad Tölz wird sehr gut angenommen

Elf von Tausenden: Im Sommer hatten sich die Landräte, Bürgermeister und Tourismusverantwortlichen bei einer Tour mit dem Expressbus X970 von Starnberg nach Bad Tölz von dessen Vorzügen überzeugt. Die erkennen inzwischen auch immer mehr Busnutzer. © SUSANNE WEISS

Mit bis zu 2600 Fahrgästen pro Tag wird die X970 inzwischen sehr gut angenommen. Grund für Akzeptanz dürfte das 9-Euro-Ticket sein.

Starnberg/Berg – Zeitweise war sie ein bisschen ein Sorgenkind, doch die Expressbuslinie X970 von Starnberg über Wolfratshausen nach Bad Tölz hat sich gemausert. Das Landratsamt Starnberg meldete dieser Tage steigende Fahrgastzahlen nach einem Jahr Betrieb der Linie, die auch die S-Bahnstrecken S 6 und S 7 verbindet. Die Auswertung der Fahrgastzahlen zeige, dass das Angebot sowohl von Alltagspendlern als auch von Freizeitfahrgästen gleichermaßen gut angenommen werde. „Das freut mich sehr, weil wir damit bei der Auswahl der Linienführung sowie auch der Angebotstaktung Bestätigung finden“, erklärte Landrat Stefan Frey.

Dass neue Linien nicht auf Anhieb genutzt werden und teils Jahre für eine entsprechende Akzeptanz brauchen, ist unter ÖPNV-Fachleuten eine Binsenweisheit. Für die X970 gilt: An einem durchschnittlichen Werktag mit Schulbetrieb haben sich die Fahrgastzahlen im Herbst 2022 im Vergleich zum Jahresanfang 2022 mehr als verdreifacht. Waren es im Januar im Schnitt noch rund 600 Fahrgäste pro Tag, fuhren von September bis November im Schnitt werktäglich mehr als 1900.

In der Ferienzeit stellt der August den Monat mit den meisten Fahrgästen an Werktagen dar – nämlich durchschnittlich mehr als 2000. Auch am Wochenende wurde die Linie im Jahresverlauf immer stärker genutzt: Waren es laut Landratsamt im Januar noch gut 800 X970-Nutzer, lag der Höchstwert im Juli bei über 2600. Und auch im November sind noch über 2100 Personen am Wochenende mit der Expressbuslinie gefahren. Die Gründe für die Steigerungen sind unter anderem das Neun-Euro-Ticket – die Zahlen gingen nach dessen Ende auch nicht zurück.

Die Landkreise, die sich die Kosten teilen und vom Freistaat gefördert werden, sind damit zufrieden. Josef Niedermaier, Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen: „Dass die X970 innerhalb des ersten Jahres bei unseren Fahrgästen so gut angenommen wird, freut uns enorm. Gerade bei uns im ländlichen Raum ist der Expressbus mit seiner engen Taktung, den direkten Fahrwegen und dem großen Komfort entscheidend für eine gute Mobilität der Bürgerinnen und Bürger. Da kann man sein Auto, angesichts der teuren Spritpreise und knappen Parkplätze getrost stehen lassen und auf den umwelt- und klimafreundlichen ÖPNV umsteigen.“

Nachdem die X970 mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember nun zusätzlich die Haltestellen „Aufhausen“, „Oberbiberkor“, „Höhenrain“, „Einöd“, „Hechenberg, Abzw.“ und „Bad Tölz, Friedhof“ anfährt, dürften noch weitere Bürger die Vorteile der Linie erkennen und fortan nutzen, hoffen die Landkreisvertreter. Die X970 fährt werktags im 20-, sonn- und feiertags im 60-Minuten-Takt. Für den Landkreis ist die Linie eine Anbindung ans Oberland und an die Bayerischen Regionalbahn in Bad Tölz.

