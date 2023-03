Verkehrsstreik im Landkreis Starnberg am Montag: Einige Schüler müssen trotzdem in die Schule und Prüfungen schreiben

Von: Tobias Gmach, Laura Forster

In den Bus zur Schule steigen können am Montag einige Schüler im Landkreis wegen des bundesweiten Streiks bei Verkehrsbetrieben nicht. Manche Linien, die von Privatfirmen bedient werden, fahren aber.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben einen Streik im Verkehrssektor am Montag angekündigt, der auch den Landkreis betrifft. Für einige Schüler bedeutet das Homeschooling, andere müssen wegen Prüfungen in die Schule. Wie, das ist die Frage.

Landkreis – Wer auf die öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, muss sich am Montag auf Probleme einstellen. Aufgrund eines bundesweiten Streiks, zu dem die Gewerkschaften Verdi und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) aufgerufen haben, stehen Busse, Bahnen, Flugzeuge und Schiffe am still. Das betrifft auch den Landkreis Starnberg. Laut MVV wird es bei der S-Bahn München „zu massiven Einschränkungen im gesamten Netz kommen“, betroffen sind die Linien 6 nach Tutzing und 8 nach Herrsching. Auch der Regionalzugverkehr wird bestreikt, dazu zählen der RB 6, RB 60, RB 63, RB 65, RB 66. Das Landratsamt teilte mit, dass es bei jenen Buslinien, die der RVO mit anderen Verkehrsunternehmen betreibt, zu erheblichen Einschränken oder auch zum vollständigen Entfall kommen kann. Es geht konkret um die 904, 951, 958, 961, 964, 974, 975 und 982. Auch betroffen sind die Linien 9600, 9614 und 9653 von Tutzing und Herrsching in den Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau.

„Insbesondere im Schülerverkehr ist mit massiven Einschränkungen zu rechnen, da die meisten Linien nicht nur Direktverbindungen zu den Schulen darstellen, sondern auch als Zubringer zu Umsteigepunkten dienen“, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Auch Anton Furtmayr, Schulleiter der Fachoberschule (FOS) in Starnberg, rechnet mit großen Schwierigkeiten. „Wir sind stark betroffen. Unser Einzugskreis ist groß. Es gibt Schüler, die kommen aus Murnau und Garmisch-Partenkirchen.“ Viele kommen auch aus dem Landkreis und reisen – normalerweise – mit S-Bahn und Bus an. Die ursprüngliche Überlegung der FOS, den Unterricht digital von daheim aus stattfinden zu lassen, funktioniert nicht in allen Klassen. Die Abschlussjahrgänge müssen am Montag wichtige Prüfungen schreiben, die sich nicht verschieben lassen. „Nächste Woche geht es auf Klassenfahrt, da haben wir keinen Ausweichtermin mehr gefunden.“ Furtmayr hat die rund 200 betroffenen Schüler informiert und darum gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden. Die Klassen, die keine Prüfungen schreiben, werden im Homeoffice unterrichtet. „Begeistert ist natürlich keiner.“

Herrschinger Realschule hat Eltern dazu angehalten Fahrgemeinschaften zu bilden

Die Eltern von etwa 60 Zehntklässlern hat die Herrschinger Realschule bereits am Donnerstag dazu angehalten, Fahrgemeinschaften zu bilden, um die Jugendlichen unbedingt in die Schule zu bringen. Denn sie absolvieren am Montag den Speaking-Test in Englisch, den mündlichen Teil der Abschlussprüfung. Insgesamt gesehen sagt Schulleiter Christian Schmitz: „Ich gehe von mehr als 50 Prozent Besetzung aus – vielleicht sogar 70 Prozent.“ Die Schüler aus Wörthsee und Weßling etwa könnten die Schule mit Bussen regulär erreichen, die Herrschinger sowieso, und die Andechser hätten es ja nicht weit. Allerdings kommen die meisten Schüler, rund 300, aus Gilching, viele davon mit der S-Bahn. Schulleiter Schmitz ist zwar zuversichtlich, dass sich viele von ihnen organisieren, er befürchtet aber auch, dass der eine oder andere den Streik als Ausrede nutzt und den Weg ins Schulhaus nicht mit aller Macht sucht. Diejenigen bekommen allerdings per Online-Schulmanager Aufgaben nach Hause geliefert.

Mit privaten Busunternehmen fahren viele Schüler täglich zum Gilchinger Christoph-Probst-Gymnasium. „Die Schulbusse sollten nicht das Problem sein“, heißt es aus dem Sekretariat. Bei den S-Bahn-Schülern müssen die Gilchinger genauso auf Fahrgemeinschaften hoffen, die Eltern seien schriftlich dazu angehalten worden.

Schulleiter will am Montag eine Stunde früher ins Auto steigen

Martin Brouer wird sich mit seinem Auto am Montag wohl eine Stunde früher als sonst ins Münchner Verkehrschaos stürzen. Wenn der Leiter der Starnberger Berufsschule an seinem Arbeitsplatz ankommt, findet er wohl ein recht leeres Gebäude vor. „Bei uns kommen nur die Berufsintegrationsklassen, die restlichen bekommen Distanzunterricht“, sagt er. Brouer blickt insgesamt gelassen auf den Montag, denn: „Wir haben Tarifautonomie. Streiks gehören eben zum System.“

