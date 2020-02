Sturmtief Sabine fegt über Starnberg - Schule im Landkreis fällt aus

Der nächste Sturm: Nach „Petra“ trifft „Sabine“ am Montag Oberbayern und damit auch den Landkreis Starnberg. Orkanböen bis zu 120 km/h sind möglich.

Sturmtief Sabine fegt über Deutschland hinweg.

Auch für den Landkreis Starnberg gibt es eine Warnung vor Orkanböen.

Der Unterricht fällt aus.

9. Februar, 19.40 Uhr: Der Unterrichtsausfall am Montag im Landkreis Starnberg hat Sicherheitsgründe. „Grundlage für die Entscheidung war, dass insbesondere die Schulwegsicherheit nicht gewährleistet werden kann“, teilte das Landratsamt am Abend mit. Und weiter: „Nach der Meldung des Deutschen Wetterdienstes ist im Landkreis Starnberg ab ca. 5 Uhr morgens, anhaltend bis mindestens 12 Uhr mittags, mit Orkanböen von 100 bis 130 Stundenkilometern zu rechnen. Dies dürfte auch dazu führen, dass nicht alle Straßen, durch entwurzelte Bäume, oder herabgefallende Äste, problemlos befahrbar sein könnten, zudem könnten Menschen durch herumfliegende Gegenstände gefährdet sein.“

9. Februar, 18.20 Uhr: Auch im Landkreis Starnberg fällt am Montag der Unterricht an allen staatlichen Schulen aus. Das gab das Landratsamt Starnberg soeben bekannt. „Sicherheit geht vor“, sagte ein Sprecherin, da angesichts des angekündigten Orkans Verkehrsverbindung blockiert sein dürften. Nach jetzigem Stand findet der Unterricht am Dienstag statt.

Schulen im Landkreis Landsberg fallen aus - Entscheidung für Starnberg steht noch aus

9. Februar, 17 Uhr: Der Landkreis Landsberg hat für Montag den Unterricht in allen Schulen abgesagt. „Grundlage für die Entscheidung der Koordinierungsgruppe ,Witterungsbedingter Schulausfall‘ im Landratsamt war, dass insbesondere die Schulwegsicherheit nicht gewährleistet werden kann“, teilte das Landsberger Landratsamt am Sonntagnachmittag mit. Die Schulen richteten am morgigen Montag einen Betreuungsdienst für Schülerinnen und Schüler ein, die dennoch zur Schule kommen. Alle Informationen zu den Schulausfällen finden Sie hier.

Im Landkreis Starnberg wird derzeit noch geprüft, ob die Schule ausfallen soll oder nicht. Mit einer Entscheidung wird in nächster Zeit gerechnet.

Unwetterwarnung für Starnberg: Orkanböen zwischen 100 km/h und 120 km/h

9. Februar, 15 Uhr: Die Wetterdienste haben soeben die ersten Unwetterwarnungen herausgegeben. Der DWD veröffentlichte für den Landkreis Starnberg eine amtliche Unwetterwarnung für die Zeit von Montag 4 bis 18 Uhr: „Es treten Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h (28m/s, 55kn, Bft 10) und 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Orkanböen um 130 km/h (36m/s, 70kn, Bft 12) gerechnet werden.“

Bereits ab Sonntag, 20 Uhr, gilt eine Warnung des Wetterdienstes Meteomeida vor Böen bis 90 bis 115 km/h. Beide Dienste haben die zweithöchste Stufe ausgerufen, was zu Auslösungen der Warn-Apps NINA und Katwarn führt. Die schweren Böen erreichen den Landkreis vermutlich am Montag ab 6 bis 7 Uhr und halten bis zum Nachmittag an.

Sturmtief Sabine rückt näher: DWD warnt vor Orkanböen

Ursprungsmeldung vom 9. Februar, 10.47 Uhr

Starnberg – „Sabine“, soetwas wie die kleine Schwester von „Lothar“ und anderen Orkanen, zieht am Montag über das Fünfseenland hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt schon jetzt vor Orkanböen.

Seit Samstagvormittag gilt diese Vorwarnung für die Zeit zwischen Montag 2 Uhr und 18 Uhr: „Ab der Nacht zum Montag erfasst das Sturmfeld eines Orkantiefs über der Nordsee Deutschland. Verbreitet werden STURMBÖEN und SCHWERE STURMBÖEN (Bft 9-10, bis 100 km/h) erwartet. Vor allem mit Kaltfrontpassage und in Verbindung mit Gewittern sind ab den Frühstunden bis zum Montagabend ORKANARTIGE BÖEN (Bft 11, um 110 km/h) bis ORKANBÖEN (Bft 12, um 120 km/h) wahrscheinlich.

Hinweis: Auch nachfolgend, zumindest bis in den Dienstag hinein, sind Sturmböen (Bft 9) wahrscheinlich, vor allem in Verbindung mit Gewittern auch schwere Sturmböen (Bft 10) sowie einzelne orkanartige Böen (Bft 11). Diese Vorabinformation weist auf eine potentielle Unwetterlage hin. Akute Wetter/Unwetterwarnungen werden zeitnah herausgegeben.“ Seit Sonntagvormittag gilt für diese Zeit eine Warnung vor Sturmböen bis 100 km/h.

Die höchsten Windgeschwindigkeiten im Landkreis werden am Montagvormittag erwartet, es bleibt aber danach bis Mittwoch stürmisch. Wie „Sabine“ genau über Europa hinwegzieht und wie schnell, ist noch nicht ganz klar. Der Orkan kann sich im Kreis auch auf Dienstag ausweiten.

Der MVV und die Bahn warnen bereits vor Störungen am Montag und Dienstag. Mehr zum Wetter in unserem überregionalen Ticker.