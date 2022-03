Tanzen wieder erlaubt - Clubs, Bars und Discos öffnen wieder

Von: Laura Forster

Teilen

Freuen sich, dass es endlich wieder losgehen kann: Gerlinde Vogl (l.) und ihre Tochter Jenny Wrobel von der Diskothek Point im Gilchinger Gewerbegebiet Nord. © Andrea Jaksch

Es darf wieder gefeiert und getanzt werden. Die Clubs, Bars und Diskotheken im Landkreis dürfen seit Freitag wieder öffnen, das hat das bayerische Kabinett beschlossen.

Landkreis – Zugang haben jedoch nur doppelt Geimpfte und Genesene mit negativem Test sowie Geboosterte ohne zusätzlichen Test. Eine Maskenpflicht in den Örtlichkeiten besteht für die Besucher laut Staatskanzlei nicht.

„Wir Mitarbeiter, aber auch die Gäste haben sich über die Nachricht sehr gefreut“, sagt Bino Crocano, Leiter des „H’ugo’s BeachClub“ an der Starnberger Seepromenade. „Es ist ein Schritt in Richtung Normalität. Viele fragen, wann unsere legendären Partys wieder losgehen.“ Ein bisschen müssen sich die Gäste des Lokals noch gedulden. Derzeit befinden sich Crocano und sein Team in den Vorbereitungen. „Wir sind gerade am Planen. Ab Mai sollen die Feiern wieder starten.“ Neben der beliebten White-Party, zu der alle Gäste in weißer Kleidung kommen müssen, will „H’ugo’s BeachClub“ auch eine Hip-Hop-Party, eine karibische Nacht und ein Sommerfest veranstalten. „Die Vorfreude ist groß. In den vergangenen zwei Jahren konnte fast nichts stattfinden. Ich hoffe, das ist diesen Sommer anders“, sagt Crocano.

Auch im „Buddha Club“ in Steinebach am Wörthsee dürfen seit Freitag wieder Partys geiert werden. Allerdings bietet Betreiber Max Hippius schon seit Jahren keine öffentlichen Veranstaltungen mehr an. „Wir vermieten die Räume für private Feiern.“ Die erste Geburtstagsfeier findet am 19. März statt. „Die mussten wir schon zweimal verschieben.“

Auch das „Point“ an der Carl-Benz Straße in Gilching öffnet seine Türen wieder. Die erste Party im 80er-Jahre- Stil ist für Samstag, 26. März, geplant. „Am Dienstag besprechen mein Team und ich die Details“, sagt Betreiberin Gerlinde Vogl. Die Freude sei groß – lange musste die Szene warten. „Die Leute sind hungrig. Wir waren die Ersten, die zugesperrt wurden, und sind die letzten, die wieder aufmachen dürfen.“ lf