Tempolimit auf Hanfelder Straße ist beschlossene Sache

Tempo 30 auf der Hanfelder Straße kommt dreieinviertel Jahre nach Eröffnung der Starnberger Westumfahrung. © Arno Burgi/dpa

Das von der Stadt beantragte Tempolimit von 30 km/h auf der Hanfelder Straße ist genehmigt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Starnberg – Bereits am 24. Februar sei die positive Rückmeldung des Landratsamtes als zuständiger Verkehrsbehörde bezüglich des Tempolimits auf der Hanfelder Straße eingegangen. „Die Geschwindigkeitsbeschränkung wird von der Stadt Starnberg nun in die Tat umgesetzt“, erklärte Rathaussprecherin Lena Choi. Und: „Besonders erfreulich ist, dass das Tempolimit zu den Nachtzeiten und darüber hinaus zu den Tageszeiten gilt.“

Hintergrund für die neue Regelung ist der Lärmschutz. Die Stadt Starnberg hatte in einem ersten Schritt ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben. Dabei habe das beauftragte Fachbüro festgestellt, dass die Lärmgrenzwerte für die Wohngebiete entlang der Hanfelder Straße signifikant überschritten würden, so Choi. Wie bei Lärmschutzmaßnahmen üblich, habe die Stadt daraufhin die erforderliche Zustimmung des Landratsamtes eingeholt. „Auch das Landratsamt ist nach eingehender Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 das geeignete Mittel zur Lärmreduzierung darstellt.“ Darüber hinaus schütze Tempo 30 die Anwohner besser vor Abgasen und bringe mehr Sicherheit für Radfahrer, Fußgänger und vor allem für Kinder.

„Ich danke dem Landratsamt für die wohlwollende Prüfung und die Zustimmung“, erklärte Bürgermeister Patrick Jank. „Wir sind sehr froh, dass die Anwohnerinnen und Anwohner nun besser vor Straßenlärm und Abgasen geschützt sind.“ Zufrieden äußerte sich auch Landrat Stefan Frey: „Der enorme Verkehr auf der Hanfelder Straße belastet die dort lebenden Menschen sehr“, erklärte er. „Mit der Lärmreduzierung wird die Situation nun für alle erträglicher. Mich freut, dass wir gemeinsam mit der Stadt eine Lösung finden konnten.“

Die neue Beschilderung wird nach Angaben des Rathauses voraussichtlich im April geliefert und im Anschluss durch Mitarbeiter des städtischen Betriebshofs aufgestellt. mm