Tesla angefahren: Zeugen klären teure Unfallflucht

Zwei aufmerksame Zeugen haben am Montagnachmittag in Starnberg eine Unfallflucht geklärt. Der entstandene Schaden ist mit geschätzten 10.000 Euro erheblich.

Starnberg - Den beiden aufmerksamen Zeugen sei Dank: Sie bemerkten am Montag gegen 14.50 Uhr, wie der Fahrer eines schwarzen Audi A4 in der Oßwaldstraße beim Vorbeifahren an einem geparkten Tesla entlang schrammte. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Audi und meldeten den Vorfall der Polizei. Kurz nachdem sie die Inspektion an der Rheinlandstraße verlassen hatten, kam der Tesla-Fahrer, ein 56 Jahre alter Mann aus Pöcking, zur Polizei und erstattete Anzeige. „Ihm konnten die Beamten nun schon zumindest das Kennzeichen des Verursachers übergeben, damit er die Schadensregulierung in die Wege leiten kann“, berichtet Oliver Jauch von der Starnberger Polizei. Der Schaden ist mit geschätzten 10 000 Euro erheblich. Wer bei dem Unfall am Steuer saß, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.