Ein Königreich am Seengrund: Premiere des Starnberger Marionettentheater nach Corona-Pause

Von: Astrid Amelungse-Kurth

Teilen

Typisch Starnberg: Vor der Schlossmauer mit Blick auf St. Josef und das Schloss überlegen Kasperl Larifari und Co., warum der Pegel des Sees so stark gesunken und was jetzt zu tun ist. „Ammerprinz und Würmseekönig“ heißt die aktuelle Produktion des Starnberger Marionettentheaters. © jaksch

Nach der Corona-Pause hat das Starnberger Marionettentheater erstmals wieder eine Premiere gefeiert. Aufgeführt wird das Stück „Ammerprinz und Würmseekönig“.

Starnberg – Mit dem liebevoll inszenierten Stück „Ammerprinz und Würmseekönig“ hat das Starnberger Marionettentheater nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Premiere gefeiert. Viele Zuschauer hatten leider nicht in die Vorstellung gefunden, aber Ella, Marie und Luis und ihr Papa kamen aus Alling und genossen sie mit zwei weiteren Zuschauern sichtlich. Völlig zu Recht, denn man kann sich von der ersten bis zur letzten Minute an der Detailverliebtheit der Ausstattung und an der Anmut der Puppen erfreuen.

Die charmanten Frotzeleien gegen Starnberg und die augenzwinkernden Dialoge tun ein Übriges, dass auch Erwachsene das ganz besondere Kasperltheater genießen können. Auch das naturgetreue Bühnenbild ist große Klasse mit dem Starnberger Schloss und der Schlossmauer, mit St.-Josef-Kirche und Burgtor und mit der plätschernden Unterwasserwelt des Starnberger Sees, in der Schlingpflanzen wuchern.

Das Tollste aber sind die Figuren. Da fehlt es an nichts. Es gibt neben Kasperl Larifari lustige Wassergeister, eine holde Würmseenixe und den gestrengen Würmseekönig, einen dienstbeflissenen Amtsdiener, eine Zauberin nebst Gehilfin und den edlen Prinz Ammer. Dem Blaubart reicht der Bart bis zu den Füßen, Einhorn und Spinne sind dabei, Wolf und Schlange, der pfiffige Brezn-Sepp ebenfalls, und dann tritt auch noch Jan auf, ein Nordlicht von der Waterkant, der über den s-pitzen S-tein s-tolpert und zusammen mit Kasperl vor sehr schwierigen Aufgaben steht.

Die Geschichte

Die Story ist wahrlich starnbergerisch. Der Wasserpegel des Sees ist um zwei Meter gesunken. Den See austrocknen zu lassen, das geht gar nicht. „Net zum ausdenken, was die Anwohner sagen.“ Zudem liegt ein Schatz am Seegrund, und den soll Kasperl bergen, zusammen mit Jan. Also müssen sie 120 Meter in die Tiefe, „mit Zauberkappen, dann brauchst nicht nach Luft zu schnappen“. Gereimt wird ordentlich. Gelingt die Mission, gibt es zur Belohnung einen neuen Hut für Kasperl und eine neue Seemannsmütze für Jan, was „hoffentlich kein zu großes Loch in die Rathauskasse reißt“.

Mit einem beherzten „Beiseite Leute! Wir tauchen ab!“ platschen die beiden ins Wasser. Die Mission glückt natürlich und der Zuschauer geht mit der Erkenntnis nach Hause: Ein Königreich am Seengrund, das gibt’s nur im Fünfseenland.

Das Ensemble

Zu den Marionettenspielern Monika Eibl, Dietmar Köstler, Andrea Szabo und Susanne Oberhauser-Knott sind mit Bettina Tircher, Susanne Oswald und Nidal Al Hajrachid drei neue Spieler dazu gekommen. Wie Susanne Oswald erzählt, ist sie mit offenen Armen empfangen worden. „Eine coole Truppe“, freut sie sich. Der Einstieg sei „schön und einfach“ gewesen. Das Führen der Figuren sei „eine große Herausforderung“, das Schwierige sei, „die richtige Gestik zu geben“.

Das Zusammen- und das Bühnenspiel erlebt sie als Herausforderung, wobei sie betont, dass die Starnberger Gruppe „höchst professionell“ sei. Geübt wurde seit September einmal in der Woche für drei Stunden abends und an einem Workshop-Wochenende. „Es ist toll, dass man in Starnberg auf so etwas zurückgreifen kann“, sagt Susanne Oswald. Damit meint sie auch den reichen Fundus mit über 350 Figuren. Nachwuchs ist in Starnberg immer willkommen.

Die Aufführungen

Weitere Vorstellungen sind erst wieder im Januar 2023 im Theatersaal der Alten Oberschule (Bahnhofplatz 14): am Freitag, 6. Januar, um 15 Uhr, an den Samstagen 7., 14., 21. und 28. Januar jeweils um 15 Uhr sowie an den Sonntagen 8., 15., 22. und 29. Januar jeweils um 11 und um 15 Uhr. Karten für zehn, ermäßigt fünf Euro gibt es bei der Tourist Info (Hauptstraße 1, touristinfo@starnbergammersee.de).