Tierarztbesuch wird deutlich teurer: Neue Gebührenordnung

Von: Laura Forster

Der spanische Mischlingshund „Sarino“ ist einer von Dr. Marion Links Lieblingspatienten, er hat eine Autoimmunerkrankung. Vor etwas über einem Jahr hat sie ihm das Leben gerettet – auch seine Behandlung wird künftig mehr kosten. © dagmar rutt

Seit gestern gibt es nach mehr als 20 Jahren eine neue Gebührenordnung für Veterinärmediziner – die Preise steigen teils deutlich. Nach Ansichten von Tierärzten war das dringend nötig. Tierheime wie das in Starnberg befürchten, dass noch mehr Haustiere abgegeben oder ausgesetzt werden.

Landkreis – Bis spät in die Nacht saßen Dr. Marion Link und Dr. Ilka Jopp am Montag vor dem Computer in ihrer Kleintierpraxis an der Gautinger Straße in Starnberg. Stundenlang hat die Systemumstellung und das Umtragen der insgesamt 1006 neu berechneten Leistungen gedauert, die in der Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT) zusammen gefasst sind. Die GOT regelt, wie viel Geld für Untersuchungen, Operationen und Impfungen verlangt werden darf. Nachdem sich seit 1999 nichts an den Kosten geändert hatte, hat der Bundesrat in diesem Jahr einer Neufassung zugestimmt.

Zurückzuführen ist die Erhöhung auf die Anpassung an die wirtschaftlichen Erfordernisse einer Tierarztpraxis als auch den neuen Erkenntnisstand. Das heißt, weil sich in der Tiermedizin in den vergangenen 23 Jahren viel getan hat, die Untersuchungsverfahren sehr viel moderner geworden sind, müssen die Praxen auch höhere Rechnungen ausstellen können. „Eine Anpassung war dringend nötig“, sagt Marion Link, die zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin seit mehr als sechs Jahren ihre Praxis in Starnberg führt.

Beispiel Katze: Rund 21 Euro für Untersuchung statt wie bisher neun Euro

Mit wie viel Mehrkosten Tierbesitzer nun rechnen müssen, zeigt ein Beispiel: Katzen und Hunde werden künftig als Patienten gleich gestellt, denn die Untersuchungs- und Behandlungsdauer sei die gleiche, heißt es in der neuen Gebührenordnung. Eine allgemeine Untersuchung für den Hund kostete bisher 13,47 Euro, für die Katze 8,98 Euro. Jetzt werden für beide 23,62 Euro fällig. Bei Rindern und bei Zuchtschweinen steigen die Kosten von rund 12,80 Euro auf 20,54 Euro. Die Behandlung einer Durchfallerkrankung steigt von rund 30 auf 54 Euro, aber es kann auch mehr kosten.

Bei diesen Preisen wird der einfache Satz berechnet. Tierärzte können jedoch bis zum Dreifachsatz, im Notdienst sogar den Vierfachsatz, verlangen. „Das hängt von der Kompetenz und dem Fachwissen des Arztes und der Region ab“, sagt Link. Im Landkreis Starnberg werde für Untersuchungen bei Haustieren meist der zwei- oder dreifache Satz verlangt. „In der alten GOT konnten wir mit dem Einfachsatz oft nicht kostendeckend arbeiten. Es ist mit den Jahren alles teurer geworden. In der neuen Gebührenordnung ist die Inflation ja noch gar nicht eingerechnet“, sagt Marion Link, deren Team aus fünf weiteren Tierärzten und sechs tiermedizinischen Fachangestellten besteht.

Tierärztin rechnet mit 20 Prozent mehr Kosten für Kunden

Ein großer Vorteil der neuen GOT für die Veterinärmediziner: Viele Dinge, die schon seit Jahren angewandt werden, können nun auch richtig berechnet werden. „In der alten Gebührenordnungen stehen Leistungen wie CTs oder MRTs gar nicht drin. Das gab es damals noch nicht für Tiere“, sagt Link, in deren Kleintierpraxis solche Untersuchungen genauso wie Endoskopien und Ultraschall zum Alltag gehören. „Wir sind eine Art Krankenhaus für Tiere.“ Auch Tätigkeiten wie das Auswerten von Laborwerten werden nun berechnet. „Das dient der Transparenz. Der Kunde weiß nun genau, was mit seinem Tier gemacht wird. Auf der anderen Seite bedeutet das jedoch auch, dass er mit höheren Kosten rechnen muss.“

Link schätzt, dass Herrschen und Frauchen künftig mit rund 20 Prozent mehr Tierarztkosten rechnen müssen. „Genau lässt sich das nicht sagen, da die Preise sehr unterschiedlich angepasst wurden.“ Ihre Kunden reagieren mit Verständnis. Gestern hat sie jeden Tierbesitzer, der in die Praxis kam, auf die neue Gebührenordnung hingewiesen. „Es war aber kein Geheimnis, dass die Preise steigen. Das konnte man ja überall nachlesen.“ Dass es für manche Tierbesitzer schwierig werden kann, die Gebühren in Zukunft zu bezahlen, damit rechnet auch Link. „Für den einen oder anderen ist es eventuell nicht mehr möglich, größere Eingriffe an seinem Tier machen zu lassen.“ Der Tipp der Tierärztin: eine Krankenversicherung für Tiere. Kosten: zwischen 20 und 100 Euro im Monat. „Wer klug ist, lässt sein Tier versichern“, sagt Link.

Starnberger Tierheim: Leiterin fürchtet, dass Tiere abgegeben werden

Aber nicht nur private Haustierbesitzer trifft die neue Gebührenverordnung. Das Starnberger Tierheim rechnet mit einer Steigerung der Tierarztkosten von 50 Prozent. „Zweimal die Woche kommt ein Tierarzt zu uns für Routineuntersuchungen, Impfungen, Chips. Hinzu kommen Kastrationen und OPs in der Praxis“, sagt Leiterin Tanja Wieber, deren Team sich derzeit um 18 Katzen, 30 Hunde und viele weitere Klein- und Wildtiere kümmert. Ein großer Teil der Kosten wird durch Spenden getragen, doch die werden derzeit immer weniger. „Die Inflation macht auch uns zu schaffen“, sagt Wieber. Mit Aktionen wie einem Stand auf dem Christkindlmarkt will sich das Tierheim wieder mehr ins Gedächtnis der Bürger rücken.

Wieber fürchtet außerdem, dass durch die neue Gebührenordnung mehr Tiere ausgesetzt oder ins Tierheim gebracht werden. „Allein vergangene Woche haben wir vier neue Katzen bekommen.“