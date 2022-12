Disput um Fundtierpauschale: Fronten zwischen Tierschutz und Landkreis-Kommunen verhärtet

Von: Laura Forster

Rund 200 Katzen werden pro Jahr im Tierheim abgegeben. © Martin Schutt

Zwischen Tierschutzverein und Landkreis-Kommunen sind die Fronten verhärtet. Während der Verein den gesamten Tierschutz als Aufgabe von Gemeinden und Stadt sieht, wollen sich die Kommunen auf die Betreuung der Fundtiere konzentrieren.

Landkreis – Sobald ein herrenloses Tier in den 13 Landkreis-Gemeinden oder in der Stadt Starnberg gefunden wird, kommt es in das Tierheim am Franziskusweg in Starnberg, wo sich die Mitarbeiter um die Hunde, Katzen oder Meerschweinchen kümmern. Diese Regelung galt jahrelang. Nun laufen die Verträge für die Fundtierpauschale zum Ende des Jahres aber aus. Und Verhandlungen über eine neue Vereinbarung haben sich als nicht unproblematisch herausgestellt. Zwischen dem Tierschutzverein, der das Tierheim betreibt, und den Kommunen herrschen verhärtete Fronten. Der Verein sieht den Tierschutz als Aufgabe der Kommunen, während diese den Tierschutz als gesamtgesellschaftliche Verpflichtung betrachten. Für die Gemeinden steht die Versorgung der Fundtiere durch das Tierheim im Fokus.

Es geht ums Geld. Der Tierschutzverein wünscht sich künftig 3,50 Euro pro Einwohner und Jahr von den Kommunen. Die Gemeinden, die Stadt Starnberg und der Landkreis bieten dem Verein 1,90 Euro für die Betreuung der Fundtiere an. Bisher lag der Betrag vertraglich bei 60 Cent. Mitte des Jahres wurde er durch einen Einmalzahlung der Kommunen auf einen Euro aufgestockt. Nun wünscht sich der Tierschutzverein mehr als das Dreifache.

Tierheim mit Defizit im sechsstelligen Bereich

„Die Kosten des Tierheims werden sich im Jahr 2023 deutlich erhöhen“, sagt Vereinschef Rainer Henkelmann. Grund dafür sind die gestiegenen Preise für Futter und Energie sowie die neue Gebührenverordnung für Tierärzte (wir berichteten).

Um rund 100 Hunde, 200 Katzen und etliche Klein- und Wildtiere kümmert sich das Tierheim pro Jahr. „Seit Jahren finanziert sich das Tierheim aus dem Vereinsvermögen. Wir haben immer ein Defizit im sechsstelligen Bereich“, sagt Henkelmann. Dieses könne zwar aufgrund einer Erbschaft ausgeglichen werden. „Doch das Geld ist endlich.“ Die Einnahmen, die der Verein durch zweckgebundene Spenden, Tierpatenschaften, Vermittlungen oder Urlaubsvertretungen mache, reichten hinten und vorne nicht. Und nur durch die Fundtierpauschale „kann das Tierheim auch nicht überleben“.

Der Vorsitzende rechnet für 2023 mit einer Million Euro Gesamtkosten für das Tierheim. Dazu zählen unter anderem die Löhne der 19 Mitarbeiter, die Kosten für die Liegenschaft, für Energie, Futter und Tierarzt. Etwa ein Viertel der Kosten gehe auf die Fundtiere zurück, schätzt Henkelmann. Konkrete Zahlen hat der Verein nicht. Dass die Kommunen im Landkreis die rund 250 000 Euro übernehmen wollen, reicht dem Vorsitzenden jedoch nicht. „Der gesamte Tierschutz ist Aufgabe der Kommunen“, sagt er und fordert, dass diese auch die Hälfte der Kosten für das Jahr 2023 zahlen – also etwa 500 000 Euro. „Dass die Gemeinden und die Stadt derzeit wenig Geld haben, verstehe ich ja, doch die Lage des Tierheims ist schwierig. Es kann nicht sein, dass es in den Ruin getrieben wird.“

Verein und Kommunen hoffen auf Lösung

Laut Rainer Schnitzler, Bürgermeister von Pöcking und Sprecher der Landkreis-Bürgermeister, gibt es von Seiten des Vereins jedoch wenig Verständnis für die Kommunen. „Es ist nicht fair zu sagen, dass wir nicht alles versucht haben zu ermöglichen“, sagt er. „Wir sind bereit, mehr als das Zweieinhalbfache des bisherigen Betrags zu zahlen.“ In allen Bereichen werde das Budget gekürzt, beim Tierschutzverein sei das Gegenteil der Fall. Seit Monaten gebe es Gespräche zwischen Kommunen, Landkreis und Verein über neue Verträge für die Fundtierpauschale. „Zuerst war die Rede von 1,20 Euro, dann 1,50 Euro und dann 1,60 Euro pro Einwohner“, sagt Schnitzler.

Seiner Meinung nach hat der Verein die Situation nicht ganz geschickt gehandhabt. „So wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“, sagt Schnitzler. „So wie sich der Verein verhalten hat, wird es nicht einfacher, die Bürgermeister in Zukunft zu überzeugen.“ Unter anderem sorgt eine Annonce des Vereins für Unmut, in dem der Verein den Kommunen vorwirft, eine weitergehende finanzielle Unterstützung zu verweigern.

Schnitzler gibt dem Tierschutzverein den Rat, eventuell in Zukunft selbst etwas zu ändern, damit das Defizit geringer wird. „Es ist schwer, ein Tier vom Tierheim zu bekommen, das habe ich festgestellt, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Vielleicht ist man in der Beziehung etwas überstreng“, merkt er an. Die Bürgermeister wünschen sich kommendes Jahr auch konkrete Zahlen über Fundtiere. „Dazu gibt es derzeit gar nichts.“

Landkreis übernimmt 30 Cent der Fundtierpauschale als freiwillige Leistung

Neben den Kommunen übernimmt der Landkreis einen Teil der Fundtierpauschale – konkret handelt es sich um 30 Cent der 1,90 Euro als freiwillige Leistung. „Es ärgert mich, dass vom Tierschutzverein geschrieben wird, der Landkreis und die Kommunen unterstützen nicht. Überall wird gekürzt – hier nicht“, sagt Landrat Stefan Frey. „Es kann nicht sein, dass die Finanzierung des Tierheims alleinige Aufgabe der Kommunen und des Landkreises ist – so wie sich das der Verein wünscht.“

In wenigen Tagen läuft der Vertag für die Fundtierpauschale aus. Schnitzler hat dem Verein einen neuen Vertragsentwurf zugeschickt. Eine Antwort gibt es noch nicht. „Wir haben anvisiert, das Angebot anzunehmen“, sagt Henkelmann jedoch im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Bis es soweit ist und die Gemeinderäte sowie der Stadtrat die finale Fassung abgesegnet haben, muss jedes Fundtier einzeln abgerechnet werden. „Ein enormer Mehraufwand – für beide Seiten“, sagt der Vorsitzende. Deshalb wünschen sich sowohl Henkelmann als auch Schnitzler eine schnelle Lösung.