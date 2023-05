Gedenken, Erinnerung und eine Mahnung: Todesmarsch vor 78 Jahren

Bei der Gedenkfeier für den Todesmarsch vor 78 Jahren (v.l.): Landrat Stefan Frey, Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Organisator Rainer Hange und Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik. © Andrea Jaksch

Gedenken und Mahnung soll die Erinnerung an den Todesmarsch Ende April 1945 sein. Auch aus aktuellem Anlass, wie mehrere Redner bei der Gedenkfeier am Samstag feststellten.

Starnberg – Vor 78 Jahren wurden tausende Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau von der SS in Richtung Alpen getrieben. Ihr Weg führte über Planegg und Krailling auch am heutigen Landratsamt in Starnberg vorbei. Dort, zwischen Münchner Straße und Landratsamt, steht das Pilgrim-Mahnmal, wo am Samstagnachmittag eine Gedenkfeier stattfand. Über 50 Menschen, darunter Landrat Stefan Frey, Stadt- und Kreisräte und Vertreter der Kirchen, fanden sich am Mahnmal ein, um die damaligen Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Schülerinnen des Gymnasiums Starnberg trugen einen Zeitzeugenbericht vor.

Seit zwölf Jahren organisiert Rainer Hange die Gedenkfeier

„Wir in Starnberg gedenken seit 2012 jährlich dieses grausamen Ereignisses“, sagte Rainer Hange in seiner Eröffnungsrede. Er ist Gründungsmitglied des Starnberger Dialogs und aktives Mitglied des Vereins „Gegen Vergessen – für Demokratie“. Seit zwölf Jahren organisiert er die Gedenkfeier. Am Samstag sprachen Landrat Stefan Frey, Starnbergs Bürgermeister Patrick Janik, Kreisrätin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und die evangelischen und katholischen Pfarrer Johannes de Fallois und Dr. Bruno Kasongo. Zudem sorgte Stefan Komarek von der Musikschule Starnberg für eine musikalische Untermalung des Gedenkens auf der Klarinette.

„Dachau wurde am 29. April 1945 von den Amerikanern eingenommen, dennoch mussten noch viele Menschen auf dem Todesmarsch ihr Leben lassen“, erinnerte Hange. „Wer zusammenbrach, wurde erschossen oder von Hunden zerfleischt.“ Das Pilgrim-Mahnmal erinnere als eines der 22 Mahnmale auf dem Weg bis Bad Tölz an diese Taten. Hange zitierte den Satz des verstorbenen Max Mannheimer, der den Marsch miterlebt hatte: „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah, aber dass es nicht wieder geschieht, schon.“

Hange„Der Ukraine-Krieg zeigt uns, wie schnell Demokratie zerstört werden kann.“

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Kreisrätin, frühere Bundesjustizministerin und heutige Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, griff diesen Gedanken in ihrer Rede auf. „2022 ist sich der autoritäre Kriegsverbrecher Putin nicht zu schade, mit seiner Kriegsinszenierung an die schlimmsten Verbrechen der Menschlichkeit anzuknüpfen“, sagte die Politikerin. So rechtfertige Putin seine Taten unter anderem damit, es müsse gegen ukrainische Faschisten und Nazis gekämpft werden. „Leider werden die Menschen nicht schlauer“, stellte Landrat Frey fest. „Aber wie dankbar dürfen wir heute sein, dass wir in Deutschland und im Landkreis in Frieden leben.“ Michaela Graf von der jüdischen Kultusgemeinde München sprach ein jüdisches Gebet, die beiden Pfarrer Johannes de Fallois und Dr. Bruno Kasongo äußerten sich aus religiöser Sicht zu der Thematik. Auch die etwa 20-köpfige antisemitische Motorradgruppe „Kuhle Wampe“ besuchte auf ihrer Motorradtour entlang der Todesmarschstrecke das Mahnmal in Starnberg.

Hange ist die Gedenkfeier ein Anliegen. „Es ist mir ein echtes Bedürfnis, auch die junge Generation immer daran zu erinnern“, sagte er. „Der Ukraine-Krieg zeigt uns, wie schnell Demokratie zerstört werden kann.“ val