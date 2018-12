Tunnel-Infocenter in der Winterpause

Ab Donnerstag schließt das Tunnel-Infocenter für zwei Monate seine Türen. Während dieser Winterpause ruhen auch die Bauarbeiten an der Münchner Straße.

Starnberg – Das Infocenter zum B 2-Tunnel macht ab Donnerstag, 13. Dezember, für mehr als zwei Monate Winterpause. Hintergrund ist, dass während dieser Zeit auch die Bauarbeiten an der Zulaufstrecke (Münchner Straße) ruhen, wie das Staatliche Bauamt Weilheim am Montag mitteilte. Über den Winter, so die aktuelle Planung, wird die Verkehrsführung wie derzeit bestehen blieben.

„Die nächsten Blöcke im Infocenter ab Ende Februar 2019 werden wieder fachspezifische Themen sein, die wir vorher wie gewohnt über die Presse und auf unserer Internetseite bekannt geben werden“, kündigte Projektleiter Herwig Ludwig an. Das Center sei nun bis 21. Februar geschlossen; der erste Themenblock 2019 ist für Donnerstag, 28. Februar, geplant.

Infos gibt es dennoch. Die Tunnelbauer arbeiten noch Fragen aus den beiden Info-Veranstaltungen Ende November ab. „Parallel haben wir für die Bürgerkommunikation die neue E-Mail-Adresse tunnelstarnberg@ stbawm.bayern.de eingerichtet“, erklärt Ludwig. Dorthin können auch Fragen geschickt werden.