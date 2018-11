Tunnel-Infos unter  Polizeischutz

Die erste von zwei aufeinanderfolgenden Tunnel-Informationsveranstaltungen des Staatlichen Bauamts stieß am Dienstagabend auf deutlich weniger Interesse als gedacht. Dafür überließ die Behörde in puncto Sicherheit nichts dem Zufall.

Starnberg – Sechs Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma im dunklen Anzug, dazu vier uniformierte Beamte der Polizeiinspektion Starnberg: Die Tunnelinformationsveranstaltung des Staatlichen Bauamts am Dienstagabend in der Schlossberghalle dürfte die am besten gesicherte Veranstaltung in der Stadt seit Monaten gewesen sein.

Nach dem lautstarken Protest von Tunnelgegnern beim offiziellen Spatenstich für das Projekt im Juli ging die Weilheimer Behörde diesmal auf Nummer sicher – „das war auch die klare Empfehlung der Polizei“, erklärte Amtsleiter Uwe Fritsch dem Starnberger Merkur.

Er hat das 90-minütige Pfeifkonzert der 300 bis 400 Demonstranten vor vier Monaten nicht vergessen: „So etwas hatten wir bis dahin noch nie“, sagte er. Nun waren Transparente im großen Saal genauso unerwünscht wie Trillerpfeifen, die vom Bauamt engagierten Sicherheitskräfte kontrollierten Rucksäcke und Handtaschen. „Es gab keinen Zwischenfall“, bilanzierte der Einsatzleiter der Polizei, Kai Motschmann, der Taschenkontrollen bei großen Veranstaltungen ohnehin empfiehlt – unabhängig vom Thema.

Generell hielt sich das Interesse der Starnberger an Tunnelinfos aus erster Hand in Grenzen. Nur rund 130 Zuhörer kamen am Dienstagabend in den für 500 Besucher bestuhlten großen Saal der Schlossberghalle, darunter Bürgermeisterin Eva John, einige Stadträte sowie Vertreter der Bürgerinitiative Pro Umfahrung – Contra Amtstunnel mit dem Vorsitzenden Dr. Klaus Huber an der Spitze. Warum nicht mehr kamen, konnte Amtsleiter Fritsch nicht erklären. Denn er sieht nach wie vor „enormen Informationsbedarf“ in der Bevölkerung.

Wie schon bei dem Treffen mit Einzelhändlern und Gewerbetreibenden in der Woche zuvor (wir berichteten) fütterte Herwig Ludwig, der Projektleiter für den B 2-Tunnel, die Zuhörer mit technischen, rechtlichen und planerischen Fakten: 3,1 Kilometer umfasst das gesamte Projekt; das in bergmännischer Bauweise erstellte Tunnelstück wird 1689 Meter lang; die Tunnel-Vortriebs-Maschine wird einen Durchmesser von 12,60 Metern haben, acht bis zehn Meter Tunnel pro Tag herstellen können und etwa zehn Monate im Einsatz sein; es werden Notausstiege und vier Pannenbuchten gebaut; 2026 sollen die ersten Autos durch den Tunnel fahren, der mindestens 18 000 Fahrzeuge täglich aufnehmen kann.

Für die Bürger bestand am Dienstagabend ausreichend Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Zum Beispiel, inwieweit die Tunnel-Maschine Vibrationen verursacht. „Es gibt Vibrationen“, sagte Ludwig. „Aber die Menschen werden sie vermutlich gar nicht spüren“ – im Gegensatz zu sensiblen Tieren wie Pferden, Katzen oder Hunden. Auch für die Häuser seien die Vibrationen kein Thema. Es könne jedoch zu Setzungen von maximal 20 Millimetern kommen, weswegen ein unabhängiger Gutachter den Zustand der Gebäude oberhalb des Tunnelverlaufs vor Beginn der Arbeiten dokumentiert.

Die meisten Fragen gab es zum Thema Sicherheit. Der B 2-Tunnel werde nach dem „höchsten Sicherheitsstandard“ errichtet, betonte Ludwig. Mindestens alle 300 Meter gebe es einen Notausstieg. Die Bordsteinkante davor werde mit drei Zentimetern weniger hoch sein als vorgeschrieben, um sie möglichst barrierefrei zu halten. Die Brandschutztüren ließen sich schon mit geringstem Druck öffnen. „Dahinter sind Sie absolut sicher“, sagte Ludwig. Sollte es brennen, öffnen sich Klappen zum Lüftungskanal und der Rauch werde „unter starkem Druck“ abgesaugt. Einzelheiten diskutieren die Experten, auch aus Starnberg, in der Facharbeitsgruppe „Sicherheit und Rettung“.

Erwartungsgemäß war auch der Abluftkamin am Schlossberg ein Thema und die Frage nach dessen Notwendigkeit, wenn die Fahrzeuge perspektivisch weniger Stickoxid ausstoßen. „Wir können nicht davon ausgehen, dass die Grenzwerte bei Eröffnung im Jahr 2026 gesichert unterschritten werden“, sagte Ludwig. Bei einer Längslüftung anstelle des Kamins würde sich zudem die Gesamtsituation, vor allem an den Tunnelportalen, verschlechtern.

Dreieinhalb Stunden dauerte der Termin am Dienstag, laufende Informationen bekommen Interessierte immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr im Infocenter am Landratsamt.