„Auf dem Boden der Tatsachen“: Wie eine Starnbergerin die Situation der Flüchtlinge sieht

Vier Monate Krieg in der Ukraine

Von Peter Schiebel

Stadtratsreferentin für Soziales, Integration, Inklusion, Gleichstellung und Senioren, Kerstin Täubner-Benicke, im Interview mit dem Starnberger Merkur über die aktuelle Lage der Flüchtlinge im Landkreis.

Starnberg – Geld- und Sachspenden, privat organisierte Hilfstransporte, Wohnraumangebote – die Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Starnberg für Menschen aus der Ukraine war groß, nachdem Russland das Land am 24. Februar überfallen hatte. Wie sieht die Situation jetzt, knapp vier Monate später aus? Der Starnberger Merkur hat darüber mit Kerstin Täubner-Benicke gesprochen. Die 54 Jahre alte Starnbergerin ist nicht nur Stadtratsreferentin für Soziales, Integration, Inklusion, Gleichstellung und Senioren, sondern koordiniert auch das Netzwerk „Starnberg hilft“. Ähnliche Initiativen gibt es auch in anderen Gemeinden des Landkreises.

Frau Täubner-Benicke, wie würden Sie aktuell die Stimmung bei den Flüchtlingen aus der Ukraine und den Menschen, die sie unterstützen, beschreiben?

Wir sind alle auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Am Anfang gab es bürokratische Hindernisse, zum Beispiel was die Registrierung betraf. Da ist vieles mittlerweile gut gelöst. Dafür sind einige Behördengänge nach wie vor zäh. Manche Menschen aus der Ukraine haben drei Monate gewartet, bis sie ihre Fiktionsbescheinigung bekommen haben, die für das Aufenthaltsrecht erforderlich ist. Die dringenden Probleme jetzt sind die Unterbringung der Menschen und das Thema Kindergartenplätze.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat kürzlich kritisiert, viele ukrainische Flüchtlinge fühlten sich in Deutschland nicht wohl. Haben Sie auch solche Beobachtungen gemacht?

Nein. Ich habe Dankbarkeit erlebt und Ungläubigkeit, dass es so viele Menschen gibt, die fremden Leuten helfen.

+ Kerstin Täubner-Benicke koordiniert das Netzwerk „Starnberg hilft“. © privat

Aus dem Landratsamt ist aber auch zu hören, dass einige Gastgeber ihre Wohnungsangebote mittlerweile zurückgezogen haben, sei es aus Überlastung oder aus anderen Gründen.

Es gibt alles. Zum Beispiel Eigentümer, die ihr Haus lieber leer stehen lassen, weil sie es verkaufen möchten. Es gibt also noch Wohnraum, den man aktivieren könnte. Mir sind aber auch Fälle bekannt von Menschen, die Gäste aus der Ukraine aufgenommen haben, nun aber die Räume gerne wieder frei hätten. Und es gibt Menschen, für die die Ukrainer neue Familienmitglieder geworden sind. Es ist die ganze Bandbreite.

Die Initiative „Starnberg hilft“ bietet unter anderem Spielgruppen, Kennenlerntreffen und Eltern-Kind-Kreise an. Ähnliche Angebote gibt es natürlich auch in anderen Landkreis-Gemeinden. Wie sehr werden diese Angebote angenommen?

Generell gut. Unsere Spielgruppe zum Beispiel ist am 8. Juni gestartet und hat zehn Plätze, von denen aktuell sieben belegt sind. Es sind alles Kindergartenkinder zwischen drei und fünfeinhalb Jahren, die von einer ukrainischen Psychologin betreut werden. Aber auch hier gibt es bürokratische Hürden. Wir bieten an drei Tagen jeweils drei Stunden an, damit wir unter den zehn Stunden bleiben, ab denen es sich um eine Kinderbetreuungsgruppe handeln würde, für die in Deutschland anerkannte Fachkräfte vorgeschrieben sind. Wir sind aber sehr dankbar, dass der Bürgermeister und die Stadtverwaltung das Projekt unterstützen.

Die Ukraine und ihre Menschen stehen im Fokus, andere Krisen- und Kriegsgebiete sind aus der öffentlichen Wahrnehmung gerutscht. Können Sie verstehen, wenn sich Flüchtlinge zum Beispiel aus Syrien oder Afghanistan, die zum Teil schon seit Jahren bei uns leben, zurückgesetzt fühlen?

Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Auch viele Helfer empfinden das so. Es ist eine gewisse Verunsicherung da.

Was muss getan werden, damit es kein Gegeneinander gibt?

Es müsste Arbeitserleichterungen und einen einfacheren Zugang zu Integrationskursen geben. Großes Konfliktpotenzial gibt es natürlich auf dem Wohnungsmarkt, der in unserer Region ja ohnehin sehr schwierig ist.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten Wochen und Monaten auf den Landkreis zukommen, was den Umgang mit den geflüchteten Menschen anbelangt?

Keiner weiß, wie sich die Situation weiter entwickeln wird und wann die Menschen wieder zurück in ihre Heimat können, was viele Ukrainer ja wollen. Von daher: Arbeit, Sprache, Wohnungen sind das Wichtigste. Weiterhin das Gefühl zu haben, dass man willkommen ist, sich aber auch selbst einbringen und Selbstständigkeit entwickeln.

Nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/16 klagten viele ehrenamtliche Helfer nach einer anfänglichen Euphorie über bürokratische Hürden, wurden zunehmend ausgebrannt und gaben auf. Wie wollen Sie einer solchen Entwicklung jetzt vorbeugen?

Wir organisieren alle vier Wochen regelmäßig Stammtische, um sich auszutauschen, und wir versuchen, die Aufgaben besser zu verteilen. Es reicht zum Beispiel, wenn man Pate für eine Familie ist, es müssen nicht drei Familien sein.

Gestern war Weltflüchtlingstag. Welche Bedeutung hat dieser Tag?

Jeder Flüchtling ist ein Mensch mit einer eigenen Geschichte und nicht nur ein Fall oder eine anonyme Zahl. Hinter jedem Namen verbirgt sich ein Schicksal. Jede Person hat Eltern, Verwandte und Freunde gehabt, die sie verlassen musste. Hussain aus Afghanistan und Anastasiia aus der Ukraine verbindet das gleiche Schicksal, nämlich dass sie die Heimat verlassen mussten. Beide hoffen auf ein Wiedersehen mit Familienangehörigen und auf ein glückliches Leben. Die große Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine und von woanders ist ein starkes Zeichen gelebter Nächstenliebe. Das gilt für die staatlich organisierte Hilfe ebenso wie für das Ehrenamt. Diesen Ehrenamtlichen gehört Dank und Anerkennung, ohne sie würde vieles, auch im Landkreis Starnberg, nicht funktionieren.