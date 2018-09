Tage der offenen Tür: Feuerwehr sucht Verstärkung

Wer sich für die Freiwillige Feuerwehr interessiert und mit dem Gedanken spielt, selbst mitzuhelfen, dem bietet sich am Samstag eine einmalige Gelegenheit: Tage der offenen Tür in Starnberg und Percha.

Starnberg/Percha– Viele Feuerwehren leiden unter Personalmangel – die Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet machen da keine Ausnahme. Die Lage bei der Starnberger Wehr ist laut Kommandant Markus Grasl schwierig. Deswegen lädt sie für diesen Samstag zum ersten Tag der offenen Tür seit Jahrzehnten ins Gerätehaus an der Ferdinand-Maria-Straße. Von 10 bis 16 Uhr gibt es viel zu sehen, zu erleben und zu erfahren. Zielgruppe der Wehr ist, wie Organisator Oliver Schwab erklärt, jede und jeder zwischen zwölf und 65 Jahren, insbesondere alle ab 18 Jahren – und die aus der Kernstadt Starnberg kommen. Die Personaldecke sei derzeit so dünn, sagt Kommandant Markus Grasl, dass viele Einsätze nur im Zusammenspiel mit Ortsfeuerwehren zu leisten seien. Das will die Starnberger Wehr ändern.

Zum Programm des Tags gehören ab 11 Uhr Vorführungen im Stundentakt: Verkehrsunfall, Fettexplosion, Modenschau, Pkw-Brand. Bei allen Aktionen erklärt ein Moderator, was gerade passiert. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, für Kinderprogramm auch, jeder kann sich die Fahrzeuge und die Ausrüstung genau anschauen.

Anders als in Starnberg ist der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Percha schon lange Tradition. Im Gerätehaus an der Berger Straße sind Besucher von 10 bis 14 Uhr willkommen, um sich in lockerer Atmosphäre und bei Speis und Trank über die Wehr zu informieren. Um 12 Uhr gibt es eine Löschvorführung (Innenangriff im Brandfall), für Kinder gibt es ebenfalls einige Angebote. Dieser Tag richtet sich vor allem an die Perchaer.

Der Starnberger Wehr fehlen derzeit nach dem Organisationsplan von Grasl rund 80 Mann, sollen die Aufgaben gut verteilt sein und soll die Wehr die Anforderungen ohne zusätzliche Alarmierung von Wehren aus der Nachbarschaft leisten können. Derzeit stehen weniger als 30 Mann auf der Liste. „Wir brauchen dringend Mitglieder“, betont der Kommandant. Tagsüber, wenn viele Ehrenamtliche auswärts arbeiten, werde man um eine Kombination aus hauptamtlichen Kräften und Freiwilligen nicht herumkommen.

Mit einer zweiten Wehr übten die Starnberger am Mittwochabend am Fachbereich Rechtspflege der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Starnberg. In Absprache mit der Schule hatte sich Grasl in Zivil ins Haus geschlichen und Nebelmaschinen platziert. Um 19.10 Uhr wurde unangekündigt Feueralarm gegeben, es rauchte auch – und der Komplex samt Wohnbereich wurde geräumt. Alle bekamen den Alarm mit – bis auf zwei Studenten, die unter der Dusche standen oder mit Kopfhörern Musik hörten. Das habe gezeigt, dass ein solcher Alarm eben nicht automatisch gehört werde.

Die Wehr hatte im Keller zudem drei Freiwillige aus ihren Reihen versteckt, die als „Opfer“ zu retten waren. Puppen, erklärt Grasl, setze man nicht mehr ein, weil diese auf Wärmebildkameras nicht zu sehen seien. Zusammen mit der Feuerwehr Leutstetten übten die Starnberger den Einsatz an einem solch großen Gebäude. Grasls Lehren: Man muss wegen der Rauchentwicklung früh mit dem Lüften beginnen, und man darf sich bei einem automatisierten Brandmeldealarm nicht darauf verlassen, dass es ein Fehlalarm ist – auch wenn das in fast allen Fällen so ist. Darauf seien die Konzepte der Wehren im Stadtgebiet auch ausgerichtet.