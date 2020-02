Schockierendes Verhalten: Mann fährt 4-Jährige an Ampel an - und macht sich aus dem Staub

Von einem schockierenden Verhalten eines Autofahrers aus Starnberg berichtet die Starnberger Polizei: Der Mann hatte eine Vierjährige an der Ampel angefahren - und verschwand.

Starnberg – Das Kind war mit seiner Oma am Freitag (31. Januar) unterwegs und gegen 15 Uhr bei Grünlicht am Fußgängerüberweg vor der Post-Apotheke über die Rheinlandstraße gelaufen. Das merkte der Fahrer eines VW Golf offenbar zu spät, der von der Hanfelder Straße nach links auf die Rheinlandstraße abgebogen war. Trotz einer Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Die Kleine fiel durch den Aufprall an der Stoßstange des Fahrzeugs auf die Straße. Der Fahrer stieg aus seinem Wagen und wandte sich an das Mädchen. Nach Zeugenaussagen soll er gesagt haben, es sei ja nichts passiert. Er habe sich dann abgewandt, sei wieder in seinen Pkw gestiegen und davon gefahren.

Starnberg: Vierjährige erleidet bei Unfall Schock - Polizei ermittelt flüchtigen Fahrer schnell

Nach Angaben der Starnberger Polizei ist das Mädchen durch den Aufprall nicht schwerwiegend verletzt worden. Es erlitt durch den Sturz auf die Fahrbahn lediglich eine rote Druckstelle am Kopf und einen Schock. Der herbeigerufene Rettungsdienst konnte das Kind nach der Erstversorgung seiner Oma wieder übergeben.

Die Zeugen des Unfalls hatten sich das Kennzeichen des VW Golf gemerkt. So hatte die Polizei keine große Mühe, den VW-Fahrer am Samstag zu ermitteln. Es handelt sich um einen 50-jährigen Starnberger. Er muss nun mit einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung rechnen. Die Polizei wird das Landratsamt unterrichten und anregen die Kraftfahreignung des 50-Jährigen zu überprüfen.

