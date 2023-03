Ratsch mit der Wirtin im „Lani 1893“: Erst Café in Unterhaching, jetzt Gaststätte in Starnberg

Von: Laura Forster

Teilen

Hausgemachte Kuchen sind ihre Spezialität: Cornelia Nikel hat das „Lani 1893“ an der Achheimstraße in Starnberg eröffnet. © Dagmar Rutt

„Lani 1893“ heißt die neue Gaststätte an der Achheimstraße in Starnberg. Wirtin Cornelia Nikel (42) hat bereits ein Café in Unterhaching, das ihr vergangenes Jahr viele schlaflose Nächte bescherte, aber auch Erweiterung und Neueröffnung am Starnberger See ermöglicht hat.

Starnberg – Cornelia Nikel, die seit Jahren das Café in der Ortsmitte von Unterhaching (Kreis München) betreibt, hat in den vergangenen Monaten einiges erlebt – von einer Abmahnung ihrer Hausverwaltung über Gerichtstermine, an Schikane grenzendes Verhalten einiger Anwohner bis hin zu verschiedenen Auftritten im TV, Presseberichten und einer Unterstützungsaktion der SpVgg Unterhaching. Ohne diese Erfahrungen – so unschön sie teils auch waren – hätte ihr Weg mit großer Wahrscheinlichkeit aber nicht nach Starnberg geführt.

„Der Eigentümer des Hauses Achheimstraße 8 ist durch einen Text im Merkur auf meine Situation in Unterhaching aufmerksam geworden“, sagt Nikel. „Ein paar Anwohner wollten mich dort weghaben. Das war wirklich eine Katastrophe. Zum Glück stand mein Vermieter hinter mir.“

Ohne die Familie und das Team von Cornelia Nikel wäre das „Lani 1893“ eine Traumvorstellung geblieben

Im Sommer 2022 bot der Starnberger Nikel an, die Gaststätte in der Ortsmitte zu übernehmen, die schon Heimat für Lokale wie das „Wigwam“ oder „Piero’s 1893“ war. „Das ist natürlich eine riesige und einmalige Chance. Aber ich habe auch erst mal überlegt, denn die Preise für Lebensmittel und Energie steigen. Einige Leute haben mir abgeraten, aber ich habe mich gefragt, ob ich es bereuen würde, die Chance nicht ergriffen zu haben.“ Schließlich entschied sich die 42-Jährige für Starnberg – die Geburtsstunde des „Lani 1893“. Es folgten einige Wochen mit Sanierungsarbeiten, bis sie im Januar öffnete.

„Als ich das Haus, das 1893 erbaut wurde, zum ersten Mal gesehen habe, war ich überwältigt und wusste, es war die richtige Entscheidung.“ Von den Starnbergern sei sie herzlich aufgenommen worden. „Ich habe nur Positives erlebt, und die Leute sind nett. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das Haus böse Menschen fernhält.“ Ohne ihre Familie und ihr Team wäre das „Lani 1893“ eine Traumvorstellung geblieben, denn Nikel betreibt weiterhin ihr Café in Unterhaching. „Das war und ist natürlich schon eine große Herausforderung“, sagt sie. Eine große Hilfe war vor allem ihr Cousin Maximilian Lang, aus dessen und ihrem Namen auch das Wort „Lani“ entstand und der zusammen mit ihr das Café in Unterhaching eröffnete.

„Lani 1893“ in Starnberg hat außer mittwochs immer von 12 bis 22 Uhr geöffnet

Auch auf ihre Mitarbeiter kann Nikel zählen. „Die schmeißen den Laden, wenn ich mal nicht da bin.“ Für die Gaststätte in Starnberg sucht sie noch weiteres Personal.

Das „Lani 1893“ hat außer mittwochs immer von 12 bis 22 Uhr geöffnet und bietet neben Salaten, Suppen, Pinsas und frischen Waffeln vor allem hausgemachte Kuchen an. „Die sind unsere Spezialität“, sagt Nikel. Drinnen bietet das Restaurant rund 40 Plätze, genauso viele gibt es auf der Terrasse. „Ich will, dass die Leute herkommen und sich wohlfühlen. Sie sollen nicht einfach schnell ihr Mittagessen runterschlingen. Ich setze mich auch gerne zu den Gästen und ratsche ein wenig.“ Derzeit richtet sie gerade ihr neues Zuhause über der Gaststätte ein, ihre Wohnung in Taufkirchen behält Cornelia Nikel jedoch weiterhin. lf