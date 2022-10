Maßgeschneiderte Werbung im Internet? Unternehmer prellt 222 Anleger um ihr Geld

Am Landgericht München II an der Nymphenburger Straße wird derzeit Stefan T. der Prozess gemacht.

Landgericht München II

Für seine Internet-Firma „Enadco“ hat Stefan T. von 222 Anlegern drei Millionen Euro erhalten. Doch die Firma ging nie an den Markt - und das Geld ist weg.

Starnberg/München – „Enadco Media AG“: So hieß die Firma, für die Stefan T. (58) von Starnberg und Pöcking aus jahrelang Geld sammelte. Es sollte im Internet das ganz große Ding werden, maßgeschneiderte Werbung für alle Nutzer. 222 leichtgläubige Geldgeber fielen darauf herein, kaum einer sah sein Geld wieder – geschweige die versprochenen Aktien an dem Unternehmen. Am Donnerstag fand sich der gebürtige Münchner vor dem Landgericht München II wieder. Die Anklage: gewerbsmäßiger Betrug in 222 Fällen, dazu Untreue in 93 Fällen.

Die Staatsanwältin zählt alle Namen auf

Die Anklageschrift fiel relativ lange aus: Fein säuberlich listete die Staatsanwältin die Namen der Darlehensgeber aus ganz Deutschland auf, die zwischen 2013 und 2015 auf die Luftnummer hereinfielen. Die einen hatten 2000, andere 50.000, wieder andere 100.000 Euro investiert. So kamen auf dem Konto von Stefan T. insgesamt deutlich mehr als drei Millionen Euro zusammen, die er mitnichten in das angepriesene Start-up steckte. „Enadco“ kam nie auf den Markt. 2015 stellte eine Mitgesellschafterin einen Insolvenzantrag, der mangels Masse abgelehnt wurde. Von den drei Millionen Euro erstattete Stefan T. lediglich etwa zehn Prozent zurück.

Das Geschäftsmodell lautete wie folgt: Konsumenten sollten sich über eine Internetplattform registrieren und nach Anonymisierung ihrer Daten maßgeschneiderte Werbung erhalten. Als Anreiz sollten die Endverbraucher Bonuspunkte erhalten, die von den werbenden Unternehmen bezahlt werden. Sitz sollte die Gautinger Straße 10 in Starnberg sein. Weitere Niederlassungen waren in München und Berlin geplant. In Berlin arbeiteten tatsächlich 42 Mitarbeiter für den Unternehmer – aber nicht an „Enadco“.

Das Geld floss in eine Kreuzfahrt auf der Aida

Um seine Opfer zur Zahlung zu bewegen, hatte Stefan T. ihnen vorgegaukelt, dass er selbst erhebliches Eigenkapital einbringe, und zwar in Höhe von 200 000 Euro. Das stimmte nicht. Und kaum war das Geld seiner Kundschaft auf seinem Konto angekommen, fand der Geschäftsmann eine bessere Verwendung, etwa die Unterstützung anderer Gesellschaften in seinem Firmengeflecht. Auch scheint der Angeklagte wenig Skrupel gehabt zu haben, das ihm anvertraute Geld für private Zwecke zu nutzen. So führte die Anklageschrift unter anderem eine Kreuzfahrt auf der „Aida“ sowie einen Kurzurlaub ins Hotel Maritim in Düsseldorf auf.

Nun hätte man gerne erfahren, wie sich Stefan T. zu den Vorwürfen äußert. Doch die Kammer zog sich mit den Anwälten des Unternehmers unmittelbar nach Verlesung der Anklageschrift zurück, um sich über ein mögliches Strafmaß zu verständigen. Ein Urteil gibt es noch nicht.

