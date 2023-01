Barbara Frey zur VdK-Ehrenvorsitzenden ernannt

Von: Laura Forster

Eine besondere Auszeichnung für Barbara Frey: VdK-Kreisgeschäftsführer Andreas Konow (l.) und VdK-Kreisvorsitzender, Reinhard Dirr überreichten ihr die Urkunde zur Ehrenvorsitzenden. Ihr Sohn, Landrat Stefan Frey, gratulierte. © A. Jaksch

Der VdK-Kreisverband Starnberg hat Barbara Frey am Donnerstagabend zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie war fast drei Jahrzehnte im Sozialverband aktiv.

Starnberg – Den Flügel im Wohnzimmer der Familie Frey in Starnberg ziert nun ein weiterer Bayerischer Löwe, eine Auszeichnung für Leistung und Engagement. Für Barbara Frey ist es ein ganz besonderes Symbol. „Es ist der erste Löwe, auf dem Barbara und nicht Heinrich Frey steht“, sagte Reinhard Dirr, VdK-Kreisvorsitzender, am Donnerstagabend bei der Ernennung von Barbara Frey zur Ehrenvorsitzenden des VdK-Kreisverbands Starnberg bei einem gemeinsamen Essen im Gasthof in der Au. In der Vergangenheit hatte der im April verstorbene Altlandrat und Ehemann der 78-Jährigen zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

In Begleitung ihres Sohnes, Landrat Stefan Frey, lauschte Barbara Frey aufmerksam den Reden von Dirr und Andreas Konow, dem Kreisgeschäftsführer des VdK. „Wir sind zwar kein großer Kreis, was den Anlass, weshalb wir heute zusammengekommen sind, jedoch nicht mindert“, sagte Dirr. Lediglich der VdK-Kreisvorstand und die Ortsvorsitzenden waren zur Ehrung eingeladen. Barbara Frey freute sich sichtlich über jeden, der gekommen war. „Du warst fast 28 Jahre beim VdK-Kreisverband engagiert, davon 26 Jahre als Vorsitzende“, sagte Konow. „Du warst maßgeblich an der Entwicklung des VdK Starnberg beteiligt. Du bist das Gesicht und die Stimme des VdK.“

Während Barbara Freys Zeit hat sich die Mitgliederzahl beinahe verdoppelt

In den 1980er-Jahren war Barbara Frey dem Sozialverband VdK beigetreten. Im Herbst 1994 übernahm sie erstmals eine Ehrenamtsfunktion, als sie Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Starnberg wurde, was sie bis Juni 2002 blieb. Von November 1996 bis Juli 2022 war sie Kreisvorsitzende. Unter ihrer Führung konnte der VdK seine Mitgliederzahl nahezu verdreifachen – von rund 2400 auf mittlerweile 6300. „Die Zahlen sind relativ schnell gestiegen“, sagt Konow, der Frey seit 1999 kennt und schätzt.

Wurde der VdK nach dem Zweiten Weltkrieg zur Unterstützung von Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentnern gegründet, musste er sich in den 1980er-Jahren eine neue Aufgabe suchen. „Man hat sich damals als Sozialverband mit neuen Säulen neu aufgestellt“, sagte Konow. Seitdem vertritt der VdK die sozialpolitischen Interessen von allen. „Du hast diesen Schritt im Landkreis Starnberg mitbegleitet“, sagte Konow zu Frey, die auch lange Jahre stellvertretende Landesvorsitzende des VdK war.

Neben VdK auch im Stadtrat, Pfarrgemeinderat und Frauenunion aktiv

Freys Engagement in den vergangenen beinahe drei Jahrzehnten lässt sich kaum aufzählen. „Du hast bei der Suche nach neuen Mitgliedern und Ortsvorsitzenden geholfen, Veranstaltungen und Infostände geplant und Podiumsdiskussionen wie etwa mit Verena Bentele, der damaligen Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, organisiert“, so der Vdk-Kreisgeschäftsführer. „Du warst der Motor des Kreisverbandes, und dafür sind wir dir sehr dankbar.“ Neben ihrer Rolle beim VdK saß Barbara Frey bis 2014 für die CSU im Starnberger Stadtrat – dort lernte sie auch Reinhard Dirr kennen. „Du hast dich immer für den sozialen Bereich eingesetzt. Auch in deiner Funktion als Vorsitzende der Frauen-Union und des Pfarrgemeinderats.“ Ihr Verständnis von Ehrenamt habe ihm imponiert, ergänzte Konow.

Barbara Frey bedankte sich für die Auszeichnung samt Urkunde und Blumenstrauß. „Ich blicke gerne auf die Zeit beim VdK zurück, wir haben viel bewirkt.“ lf